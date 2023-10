Joe Biden solicita al Congreso urgentemente 100.000 millones de euros

Según ha publicado este viernes la cuenta oficial de la Casa Blanca (@WhiteHouse) en la red social X, anteriormente Twitter, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha solicitado al Congreso de forma urgente un presupuesto de 105.000 millones de dólares (100.000 millones de euros) para financiar necesidades de seguridad nacional, apoyar aliados y socios de EEUU y fortalecer la seguridad fronteriza en México. En concreto, los siete puntos del comunicado a través de la mencionada red social de la Casa Blanca son:

Joe Biden, ha compartido la publicación de la Casa Blanca asegurando que “el liderazgo estadounidense sostiene al mundo unido” y alegando que no podemos dar la espalda ni a los ucranianos ni a los civiles israelíes y palestinos.

American leadership holds the world together.



If we put that at risk and walk away from Ukrainians or turn our back on Israeli and Palestinian civilians, it's just not worth it.



That's why I've sent an urgent budget request to Congress to fund America's national security needs. https://t.co/VkbQ5cf0LL