La diplomacia europea y el G7, reunidos de urgencia ante la situación en Rusia

La gravedad de la situación que está desarrollándose en Rusia desde la tarde del viernes ha obligado a los representantes políticos europeos y de las grandes potencias a tratar de urgencia el asunto.

Los máximos responsables de la Unión Europea y el G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) han mantenido este sábado una conversación de urgencia para discutir la crisis abierta en las últimas horas en Rusia a raíz de la rebelión declarada por el grupo de mercenarios ruso Wagner.

"He mantenido una conversación telefónica con los ministros de Exteriores del G7 para intercambiar impresiones sobre la situación en Rusia", ha hecho saber el Alto Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en su cuenta de Twitter.

Had a call with @G7 Foreign Ministers to exchange views on the situation in Russia.



Ahead of Monday’s EU Foreign Affairs Council, I am coordinating inside the European Union and have activated the crisis response centre.



Our support to Ukraine continues unabated.