El Museo Británico demanda a un curador de arte por presunto robo

Parece que los robos en museos son temas que asociamos a series de Netflix o películas ¿quién va a robar en un gran museo con la extrema seguridad que tienen?

La respuesta puede ser ‘alguien que trabaja desde dentro’. Este es el presunto escenario que se baraja en el caso que atañe al Museo Británico y el curador de arte Peter Higgs,¡. Aunque el proceso legal continúa, la investigación policial aún está en curso, lo que sugiere que este caso está lejos de resolverse y que se esperan más desarrollos en el futuro.

El prestigioso Museo Británico se encuentra inmerso en un drama que ha sacudido su reputación y ha desencadenado una serie de eventos legales y policiales sin precedentes. El epicentro de esta tormenta es el presunto robo de una vasta cantidad de artefactos, con un valor cultural e histórico incalculable, por parte de un ex curador de arte, Peter Higgs.

La historia comienza a desvelarse en el año 2023, cuando se hace evidente la desaparición de más de 1,800 artículos del museo tal como informa USnews. Estos no eran objetos comunes; entre ellos se contaban gemas antiguas, joyas de oro y una variedad de piezas de inmenso valor histórico.

Peter Higgs, quien había ocupado el cargo de curador en el departamento de Grecia y Roma durante más de dos décadas, es señalado como el presunto responsable de este desfalco.

Ante las acusaciones del Museo Británico, Peter Higgs niega rotundamente haber participado en algún acto ilícito. Sin embargo, las pruebas presentadas por la institución sugieren lo contrario. Se señala que Higgs habría abusado de su posición de confianza durante un largo período, manipulando registros, creando documentos falsos y vendiendo los artefactos a precios por debajo de su valor real para evitar levantar sospechas.

El Museo Británico decide emprender acciones legales contra Higgs. En una audiencia celebrada en el Tribunal Superior, se ordena al ex curador que devuelva cualquier artículo que esté en su posesión en un plazo de cuatro semanas.

Esta medida se suma a la solicitud de divulgación de sus registros de eBay y PayPal, plataformas que se utilizaron para la presunta venta de los artefactos sustraídos.

El presunto robo no solo ha dejado un vacío en las colecciones del Museo Británico, sino que también ha causado un daño significativo a su reputación. El director del museo en ese momento, Hartwig Fischer, presentó su renuncia tras la revelación de la pérdida de los artículos, reconociendo la gravedad del incidente y lamentando no haber tomado medidas preventivas adecuadas.

La pérdida de confianza en el Museo Británico no se limita a su equipo directivo; la junta directiva también ha sido afectada. George Osborne, presidente del consejo de administración, admite que este episodio ha causado un daño considerable a la institución, fundada hace más de dos siglos y medio.

