Dirigentes de PSPV y PP por el ‘mercadeo’ de la Dipu: “Rodríguez se cree el PNV”

Recelan en privado de Ens Uneix, que anunciará el jueves a quien da la Diputación, con insinuación de que no será al PP por pactar con Vox, mientras Puig entona el ‘mea culpa’ con Rodríguez

El próximo jueves 6 de julio se sabrá por fin quién presidirá la Diputación de Valencia, si el PP o el PSOE, y será por la decisión de un único diputado provincial, el perteneciente a la Vall Ens Uneix, o mejor dicho, a quien el alcalde Ontinyent, Jorge Rodríguez, señale con su dedo sabedor de que tiene la sartén por el mango.

Antes de la decisión, tanto populares como socialistas han tenido que tragar con las exigencias de Jorge Rodríguez, desde exigir 15 millones en inversiones para la Vall d’Albaida, a que los diferentes políticos, especialmente los del PSPV-PSOE, partido del que fue expulsado Jorge Rodríguez tras saltar el caso Alquería del que ha sido absuelto, se rebajen a reconocer su error.

Así, mientras el PP garantiza a Jorge Rodríguez las inversiones que quiera para Ontinyent, su principal baza ya que ahora tendrá la Generalitat Valenciana, el PSPV-PSOE se aferra a recomponer lazos con Jorge Rodríguez, con las continuas referencias de Carlos Fernández Bielsa a lo injusto de su juicio y que no se reabra la causa -algo que pide Anticorrupción- y con hasta Ximo Puig entrando en escena para dorar la píldora al alcalde de Ontinyent que años atrás invitó a abandonar el partido.

Puig entona el mea culpa para que el PSOE se lleve la Diputación

Ximo Puig, si quiere la Diputación de Valencia para el PSOE -única gran institución que tendrían en la Comunitat Valenciana- no ha tenido más remedio que entonar el mea culpa y asegurar que ha transmitido "personalmente" a Jorge Rodríguez su alegría por la absolución y ha justificado que “no tenía más opción” que expulsarle tras ser detenido por el caso Alquería, algo que califica de “doloroso”.

Todo esto de cara a la galería, el cortejo a Jorge Rodríguez para que dé la Diputación a PP o PSOE. Pero entre bambalinas dirigentes de ambos partidos sienten que juegan con ellos y que se está generando un precedente peligroso. “Rodríguez se cree el PNV de Valencia, subastando su voto a quien dé mas”, señalan.

Es más, ven con preocupación que pueda generarse un trato de favor a la Vall d’Albaida y a Ontinyent que provoque los recelos de otras comarcas y de otros alcaldes. “La comparación de inversiones entre unos y otros se va a agudizar y puede haber gente molesta en otras zonas que además ha sido fiel a los siglas, parece que estemos alentando que cada uno se monte su cortijo comarcal”, indican dirigentes tanto de uno como de otro lado.

Por cierto, desde Ens Uneix ya se prepara el terreno para la decisión y han deslizado que no están cómodos con los pactos del PP con Vox. Aunque Vox no es necesario para que el PP presidiera la Diputación -basta mayoría simple-, las insinuaciones del equipo de Jorge Rodríguez parecen decantar la balanza a darle la Diputación a su ex partido y a Carlos Fernández Bielsa.