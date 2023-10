A Israel no le queda otra: tiene que atacar

Esta última semana hemos asistido boquiabiertos al espeluznante catálogo de los horrores que Hamás nos tenía reservado en territorio israelí. Una razia medieval sin objetivo estratégico alguno, perpetrada para asesinar, brutalizar y secuestrar al mayor número de personas al otro lado de la frontera. Seguimos expuestos cada día el pestilente goteo de brutalidades que se van descubriendo: niños ejecutados delante de sus padres, violaciones a jóvenes, bebés asesinados en sus cunas, linchamientos grupales, personas quemadas vivas…

El contraataque de Israel será duro. No puede ser de otra manera. Su política de contención sustentada en la protección tecnológica de su sistema antimisiles Iron Dome (“Cúpula de Hierro”) se ha visto claramente superada por un Hamás cada vez más adiestrado, moderno y equipado. Los avances en dronería, sensorización o detección robotizada pueden ser efectivos durante un tiempo pero, como se ha demostrado, no suponen una salvaguarda perpetua. Será cuestión de tiempo que Hamás o cualquier otro grupo fanático supere cuantos recursos defensivos puedan desarrollarse.

The Iron Dome had a busy day today! 💪🇮🇱 Keep praying for Israel. pic.twitter.com/9RcfYYBJp1