Sánchez no es más que 'Mr. Handsome': todo imagen y compra de voluntades

En su videoblog, el periodista de ESdiario Hugo Pereira analiza la relación entre Pedro Sánchez y el perfil de X 'Mr. Handsome', que gestiona una militante del PSOE a sueldo en el Congreso.

Seguramente no sepan quién es Montserrat Gusano Liébana pero sí, quizás, conozcan la célebre cuenta de X (anteriormente Twitter) ‘Mr. Handsome’. Un perfil que tiene por objeto, únicamente, extraer la imagen más amable, más cercana, más bella, más accesible, más natural, del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Cuenta con más de 80.000 seguidores, entre los que destacan prominentes ministros del Gobierno, y toda una red de fans de Sánchez dan vida, diariamente, a la que ya se ha convertido en uno de los perfiles de promoción de Sánchez más influyentes de las redes sociales.

Mi género porno favorito es Pedro Sánchez en Bruselas y no lo sabía. pic.twitter.com/mvRBhSCRC2 — Mr. Handsome (@pdrsnche) November 1, 2020

Este sábado, The Objective desveló que esa gran desconocida para el público en general pero con gran poder en Ferraz, totalmente conocida por los gerifaltes socialistas, Montserrat Gusano Liébana, es no solo la dueña de ese perfil sino que, además, la encargada de Ferraz de extraer la mejor cara y sonrisa de Pedro Sánchez. No lo hace gratis. A pesar de que esta militante socialista afirmaba poseer un perfil completamente “independiente” al PSOE, el BOE asegura todo lo contrario: el 6 de septiembre de 2023 la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, la nombró asistente técnico del grupo parlamentario socialista, a instancias de su secretaria general, Montse Mínguez. Le pagamos el sueldo, por tanto, entre todos los españoles.

Más allá de que todos los españoles estemos pagando a una persona cuya principal misión sea sacar guapo a Pedro Sánchez, lo cierto es que ‘Mr. Handsome’ define a la perfección en qué consiste el éxito político y personal del Presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez no es más que una estratégica combinación de imagen y compra de voluntades. No es más que eso. No destaca por la sabiduría, por la sinceridad, por la benevolencia, por la disciplina, ni por la fortuna, tan siquiera: estas son las cualidades que el padre de la Ciencia Política moderna, el florentino Nicolás Maquiavelo, destacaba para ser un buen líder en su celebérrimo ‘El Príncipe’.

No. Pedro Sánchez es solo una atractiva imagen –"es que es tan guapo", se escucha por doquier- y un poder, tanto en el PSOE como en el Ejecutivo, alcanzado por el mercadeo de intereses en base a negociaciones win-win (yo gano, tú ganas): yo te doy la Amnistía y tú me haces Presidente del Gobierno, seguro que a ustedes les suena este reciente ejemplo de entra tantos otros posibles.

En suma, Pedro Sánchez no es un líder, es un mercaderista -mercadea- seductor. Y, desde luego, competir contra un mercaderista seductor no es tarea fácil.