Mario Vaquerizo desvela que opinión de "El Desafío" tenía antes de participar

El cantante de las Nancys Rubias ha confesado que opinión tenía sobre el programa de Antena 3 antes de haber participado en él.

Mario Vaquerizo ha aprovechado su último reto en "El Desafío", en el que tuvo que protagonizar un musical sobre su vida, para sincerarse sobre la opinión que tenía acerca del programa de Antena 3. El cantante tuvo que protagonizar un musical llamado 'Vaquerizate' en el que contó todo sobre su vida, un reto que parecía sencillo pero era más difícil de lo esperado. Porque el de las Nancys Rubias tuvo que cantar, bailar y componer la canción de ese musical, en el que habló sobre su amor a la cerveza, el playback y a Alaska.

¡Espectacular! @_MarioVaquerizo nos regala una interpretación musical inolvidable sobre su vida 🎭#ElDesafío9 pic.twitter.com/R3bqGZ75VW — El Desafío (@eldesafioA3) March 8, 2024

Cuando llegó el momento de enfrentarse a las valoraciones del jurado, quienes además le habían prometido ponerle buena nota esa noche, Mario Vaquerizo confesó que "no pasa nada, para mí, el 10 es estar aquí" y celebró el tercer puesto que le otorgaron los puntos del jurado confesando algo sobre el programa que presenta Roberto Leal.

La confesión de Mario Vaquerizo sobre "El Desafío"

Mario Vaquerizo sorprendió a todo el mundo al confesar que la opinión que tenía sobre "El Desafío", antes de participar, no era del todo buena: "Quiero decir una cosa. Yo cuando vine a hacer este programa pensaba que me iba a aburrir un rato y es mentira, me lo estoy pasando fenomenal. No solamente por los compañeros, sino por el equipo que hay detrás".

Unas palabras con las que el cantante explicaba que el haber dado una oportunidad al programa que produce 7 y acción, la productora de Pablo Motos, le ha hecho cambiar de opinión: "Cada día nos someten a unas cosas que nos hacen ser mejores personas".

Marta Díaz nos regala una de las danzas aéreas más complicadas de ‘El Desafío’ #ElDesafío9 pic.twitter.com/aW0vsX8NHc — El Desafío (@eldesafioA3) March 8, 2024

En las pruebas de esta semana, la ganadora fue Marta Díaz, que se enfrentó a un reto de danza aérea con red. La influencer, que se hizo con la tarjeta de 7.000€ que terminó donando a Juegaterapia, protagonizó uno de los grandes sustos de la noche al caer desplomada llorando tras terminar su reto, algo que asustó mucho a Roberto Leal: "Me hace muchísima ilusión haberlo conseguido, para demostrarme de que sí puedo".