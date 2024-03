Benjamín López: “La Amnistía es el caso más grave de corrupción política”

El subdirector de ESdiario, Benjamín López, analiza la Ley de Amnistía que el PSOE ha pactado con Junts y ERC para beneficiar a Carles Puigdemont y mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa.

La Comisión de Justicia ha aprobado este jueves el nuevo dictamen de la Ley de Amnistía incorporando las cuatro enmiendas transaccionales que el PSOE ha pactado con los independentistas de ERC y de Junts.

"Se suele abusar del término 'histórico', normalmente para resaltar un hecho positivo. La Ley de Amnistía sí merece ese calificativo, pero en el sentido inverso. Pasará a la historia como un momento crítico y lamentable porque estamos ante el caso más grave de corrupción política de nuestra historia democrática", asegura Benjamín López, subdirector de ESdiario.

"La Ley de Amnistía consuma la inmoralidad de Pedro Sánchez. Lo hizo en un primer momento para conseguir la Moncloa, comprando 7 votos a unos políticos prófugos de la justicia. Ahora ha extendido la impunidad al terrorismo, la malversación y la traición para intentar tapar el caso Koldo, la corrupción económica en su propio Gobierno", asevera el periodista.

Y es que, remarca el subdirector de ESdiario, "la Ley de Amnistía no es moral, pero tampoco es constitucional. Lo decía el propio Pedro Sánchez con rotundidad antes de necesitar los 7 votos de Puigdemont".

"La Ley de Amnistía no se aprueba por la reconciliación entre Cataluña y el resto de España, se aprueba para que Sánchez pueda mantenerse en la Moncloa. La Ley de Amnistía no reconcilia, sino que divide y encrespa los ánimos. Más de media España se opone de forma frontal y rotunda. No se puede gobernar contra la voluntad de millones y millones de españoles. Es injusto y es peligroso", agrega Benjamín López.

"La ley de amnistía no acaba con la vía unilateral ni la confrontación. Así lo ha dicho el propio Puigdemont hace unos días. La Ley de Amnistía no se ajusta a los estándares europeos, ni ha sido avalada por la Comisión de Venecia. Es más, probablemente sea la justicia europea la que acabe tumbando esta barbaridad", subraya.

"Ahora mismo muchos españoles estamos abatidos, indignados e impotentes: parece que Sánchez gana el pulso a la democracia, que la corrupción política vence pero la esperanza está en que el tiempo acabará poniendo a cada uno en su sitio: el sanchismo tiene asiento de honor reservado en el estercolero de la historia", sentencia el periodista.