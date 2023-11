El presidente humillado: dos frases que dejan a Sánchez en la lona

Pedro Sánchez llegó al Congreso de los Diputados por la puerta de atrás, escondido como el delincuente que huye de los españoles. Subió a la tribuna del Congreso de los Diputados dispuesto a incendiar el debate con un discurso, qué paradoja, en el que aludía a la convivencia. Su convivencia consiste en levantar “un muro” contra el PP y Vox, en tratar de liquidarlos como alternativa de Gobierno retratándolos ante la opinión pública como ultras y fascistas peligrosos, como retrógrados y reaccionarios defensores de los intereses de una élite poderosa.

Ese matón de carcajada psicopática se convirtió poco después en un cordero sumiso y cobarde frente a los que mandan, sus socios separatistas con los que ha pactado seguir en el poder a cambio de aprobar la amnistía.

Gabriel Rufián, de ERC, subió al estrado, habló por boca de su jefe, en delincuentes indultado Oriol Junqueras, y bajó los humos a Sánchez, como el señorito a su capataz: “Con nosotros no se la juegue (…) Tenemos capacidad para obligarle”.

Miriam Nogueras, de Junts, hablando al dictado del prófugo Carles Puigdemont, usó el mismo tono amenazante y chulesco del enviado de la mafia a cobrar el impuesto al tendero de barrio. “Querría darle un consejo. Con nosotros no pruebe a tentar la suerte”. Y Sánchez calló sin ni siquiera pestañear. Es doloroso ver al presidente del Gobierno de España sometido de esa manera y humillado por los enemigos de su país con los que él mismo ha decidido pactar.

