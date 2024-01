ESpolítica / La ‘conjura de Fitur’: ¿Se atreverá Sánchez a echar a Page del PSOE?

Nueva entrega de ESpolítica, el programa de análisis de ESdiario. El PSOE se inventa el terrorismo 'bueno' para amnistiarlo en cesión a Junts. Page critica la deriva del partido con Sánchez.

Como cada semana, analizamos en ESpolítica, el programa de debate y entrevistas de ESdiario, las noticias más destacadas del panorama político y económico nacional.

En esta entrega de ESpolítica, moderado por el periodista de ESdiario Hugo Pereira, contamos con el análisis del subdirector del periódico, Benjamín López, y de los periodistas Ricardo Martín y Marta Gómez Montero. Además, entrevistamos a Maite Pagaza, eurodiputada de C's.

El PSOE ha vuelto a traspasar lo que ellos mismos calificaban de "línea roja" en una nueva cesión a Junts. A altas horas de la madrugada de este martes, se cerraba un nuevo pacto entre los de Pedro Sánchez y los de Carles Puigdemont: "Con la enmienda aprobada hoy se garantiza que los casos más graves de terrorismo no se amnistían", celebran fuentes del PSOE consultadas. No lo esconden tampoco desde el Gobierno. "Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la Ley de Amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos", remarcó desde La Moncloa el ministro de la Presidencia Félix Bolaños. Todo enmarcado en un intento de dividir el delito de terrorismo entre el más y menos grave.

La pregunta ahora es si Bildu, en la misma línea, exigirá a Pedro Sánchez amnistiar a terroristas buenos de ETA. Lo alertaba hace unos días el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al afirmar que "en España hay dos cuestiones: el referéndum de autodeterminación y el indulto a los etarras. Nadie se atreve a decir si se van a producir o no". Y tras la sucesión de acontecimientos vividos este martes, la cuestión no parece descabellada. Si a Junts se le ha concedido tal exigencia, ¿por qué no se la van a conceder a Bildu? "Tenemos a 200 dentro [etarras dentro de las cárceles]. Y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los Presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y claro os lo decimos”, aseguraba el propio Arnaldo Otegi -líder de EH Bildu- a finales del año 2021. Es una exigencia que está, por tanto, encima de la mesa y, desde luego, sobrevuela una Ley de Amnistía.

Benjamín López sentencia a Page: “Debería irse del PSOE"

En el editorial de ESpolítica, el subdirector de ESdiario, Benjamín López, destaca que "el presidente de Castilla-La Mancha siempre tiene un poco más de aguante. Desde los indultos hasta hoy, cada vez que Pedro Sánchez se salta una línea roja ahí está Emiliano García-Page para criticarlo verbalmente, a punto de estallar. Pero nunca termina de explotar", en referencia a la afirmación de Page de que el PSOE "se encuentra en el extrarradio de la Constitución".

"Aunque ver a Page como el perro ladrador que nunca muerde produce cierta hilaridad, lo cierto es que en el PSOE y en el Gobierno no ha caído bien su crítica. Aunque no pase de ahí, de unas declaraciones, no está acostumbrado el sanchismo a recibir reprimendas de los suyos", añade López.

"Si de verdad Page fuera consecuente debería marcharse del PSOE o, como mínimo, tendría que declararse en rebeldía y romper la baraja. Es estrictamente necesario que desde dentro del partido alguien con poder dé un paso al frente y diga ¡hasta aquí hemos llegado!", concluye el subdirector de ESdiario.

Maite Pagaza (eurodiputada): "Si hay justicia, Europa paralizará la amnistía"

La eurodiputada Maite Pagaza, que conoce a la perfección las instancias europeas, asegura en conversación con ESdiario que "si hay justicia espero que la Unión Europea paralice la Ley de Amnistía porque sabemos que todo es un engaño. Es una gran trampa. No puede haber conflicto de intereses más grande y más corrupto que pactar con unos individuos con delitos que no se arrepienten de los delitos", subraya. Añade, además, que "los funcionarios públicos, la gente decente y por supuesto, los jueces que tienen que aplicar justicia y que son la última garantía de los ciudadanos en un Estado de Derecho, si hay justicia, eso se parará".

Aunque, reconoce la eurodiputada que "va a ser un horror. Tardaremos un poco más o un poco menos. Pero si hay justicia, si Europa cree en la democracia, se parará", remarca a este periódico.