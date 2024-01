Maite Pagaza, eurodiputada: "Si hay justicia, Europa paralizará la amnistía"

La eurodiputada de C's Maite Pagaza analiza en ESdiario las últimas cesiones de Pedro Sánchez a Junts, Bildu y ERC. Además, nos presenta su documental sobre la resistencia en tiempos de ETA.

La Ley de Amnistía retumba en la Unión Europea. Las incansables cesiones de Pedro Sánchez a Junts y a ERC, traspasando una vez tras otra las "líneas rojas" que desde el PSOE proclamaban por doquier, y todo para mantenerse en La Moncloa, pueden tocar techo en la Comisión Europea y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En este sentido, la eurodiputada Maite Pagaza, que conoce a la perfección las instancias europeas, asegura en conversación con ESdiario que "si hay justicia espero que la Unión Europea paralice la Ley de Amnistía porque sabemos que todo es un engaño. Es una gran trampa. No puede haber conflicto de intereses más grande y más corrupto que pactar con unos individuos con delitos que no se arrepienten de los delitos", subraya. Añade, además, que "los funcionarios públicos, la gente decente y por supuesto, los jueces que tienen que aplicar justicia y que son la última garantía de los ciudadanos en un Estado de Derecho, si hay justicia, eso se parará".

Aunque, reconoce la eurodiputada que "va a ser un horror. Tardaremos un poco más o un poco menos. Pero si hay justicia, si Europa cree en la democracia, se parará", remarca a este periódico.

¿Amnistía para los etarras 'buenos' de ETA?

Más allá de su faceta política como eurodiputada, Maite Pagaza es una incansable luchadora por la memoria de las tantas víctimas del terrorismo de ETA. La también hermana de Joseba Pagazaurtundúa, militante del PSE que fue asesinado por ETA en 2003, considera que "que Arnaldo Otegi estará pensando en muchas cosas no tengo duda; tampoco tengo duda de que cuando se le dio la competencia de prisiones al País Vasco no fue inocentemente. Eso ha quedado claro. Ya lo veíamos todos venir", remarca.

"Las trampas en diferido muchos las intuimos. Están pasando los terceros grados como se están dando y un montón de cosas más. Ahora ya no vale con haber acercado a los presos, ahora es intentar que las que las condenas no se cumplan igualmente para los presos de ETA", asegura con notable hastío.

"Y además, no olvidemos que se está intentando reescribir la historia en el País Vasco, que no solo los herederos de ETA no han condenado ni una sola vez. Han tenido oportunidades de mociones municipales para condenar el pasado de ETA. Nunca lo han hecho recientemente. Lo podemos ver incluso después del atentado contra la tumba de [Fernando] Buesa. Pudieron haberlo hecho y no lo hicieron", denuncia Pagaza en ESdiario.

Documental ¡Basta Ya!, en memoria de la resistencia al terrorismo de ETA

Madrid acoge este viernes el preestreno del documental Basta Ya. Resistencia democrática. Conversaciones en la librería Lagun, en el que la eurodiputada Maite Pagazaurtundua reúne el testimonio de varios protagonistas de esta historia de "resistencia y libertad frente a ETA y frente al nacionalismo obligatorio", que se presentará posteriormente en San Sebastián.

Sobre este documental también ha querido hablar la eurodiputada en ESdiario. "No es solo un recordatorio de las víctimas de ETA, sino de la rebeldía democrática en el País Vasco en uno de los peores momentos que fue el final del Pacto de Lizarra, ese pacto infame que los partidos nacionalistas, sindicatos, nacionalistas, etcétera, firmaron incluso con ETA", explica Pagaza.

"La persecución y la asfixia social era terrible. Y decíamos algo tenemos que hacer. Vamos a salir a las calles. Vamos a decirlo en alto y vamos a ser políticos en el sentido de decir pues queremos pensar como nos dé la gana. Y así surgió ¡Basta ya! . No gustamos nada al mundo de ETA, que nos amenazó casi inmediatamente. Nos tuvieron que poner, a los que no teníamos, escolta. Nos atrevimos a salir por primera vez de una forma clara frente a ETA", describe a ESdiario la eurodiputada.