Samanta Villar impacta: se le escapa el famoso con el que tuvo relaciones íntima

No estaba previsto para nada, pero la periodista se prestó a jugar a un peligroso juego sobre su vida personal que acabó destapando la liebre sobre uno de sus amantes más conocidos...

Uno de los rasgos de identidad propios de Samanta Villar es la sinceridad que le ha dado sus éxitos (y algún disgusto) profesionales. Se dio a conocer con programas como Conexión Samanta, 21 días, La vida con Samanta, 9 meses con Samanta y actualmente se la puede ver en multitud de programas como Espejo Público (donde ha tenido sus más y sus menos con Toni Cantó). Ahora ha vuelto a protagonizar titulares por motivos bien distintos a los propiamente laborales.

Y es que Catalunya Ràdio quiso contar con ella para la sección Molestamos a un famoso, en la que Joel Díaz hace una especie de entrevista al invitado de marras mientras hablan de los momentos más icónicos de su trayectoria y le lanza preguntas embarazosas.

Samanta Villar da la vuelta a la entrevista para "molestar a un famoso"

Sin sospechar lo que venía después, el entrevistador preguntó a Villar (mientras jugaban al billar, valga la redundancia) por cómo lleva ser recordada por el programa 21 días fumando porros, programa de investigación de hace más de una década que se hizo viral y que muchos recuerdan todavía hoy.

La confessió que no esperava @joeldiazbrah quan ha anat a molestar @samantavillar: "N'hi ha un que ja me l'he f***!" #ÚltimaCatRàdiohttps://t.co/ZIyEGCVuqy pic.twitter.com/jmbUqGp9tK — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) January 24, 2024

Samanta se lo tomó con humor y aseguró estar feliz de ser recordada por su trabajo. Sin embargo, la cosa no iba a quedar ahí y en un momento dado, Díaz quiso jugar con Villar al juego Fuck, Marry, Kill (con quién tendrías sexo, con quién te casarías y a quién matarías) y le dio tres nombres de famosos: Jordi Évole, Gerard Piqué y Ricard Ustrell. Lo que no se esperaba el presentador era que su invitada le iba a dar la vuelta a la tortilla con un as bajo la manga: "Pues te diré una cosa, hay uno que ya me lo he follado", espetó dejando atónito a su interlocutor.

Eso sí, aunque los internautas se dedicaron a hacer quinielas para adivinar quién de los tres era el elegido, ni la periodista ni el programa desvelaron el nombre, que seguirá siendo un misterio.