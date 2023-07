Feijóo desvela las claves de su 'cara a cara' con Sánchez

El líder popular cuestiona el tiempo que tiene que dedicar su contrincante Pedro Sánchez a preparar el encuentro, pero intuye el motivo de los cuatro días que 'se retira' a concentrarse.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, imprime fuerza al arranque de la campaña y presiona a su principal rival. El candidato popular ha asegurado este viernes que los españoles están "muy sorprendidos" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dedique "cuatro días" a preparar el 'cara a cara' que mantendrán el 10 de julio en Atresmedia y ha aclarado la actitud que mantendrá durante el debate.

Feijóo tiene sus premisas definidas y ha asegurado que no acudirá al espacio televisivo a insultar. "Yo no he venido a insultar a Pedro Sánchez, yo he venido a ganarle. Y por consiguiente intentaré estar a la altura de lo que me piden los españoles". Al respecto, otra de las claves que ha revelado ha sido que su intervención va dirigida a los espectadores: "Voy a hablar para los ciudadanos, no para el señor Sánchez, que es un candidato a la Presidencia del Gobierno", ha declarado Feijóo en un desayuno en la Tribuna Andalucía de Nueva Economía Fórum en Sevilla.

El líder popular reprocha a Sánchez el abandono durante cuatro días de sus tareas al frente de Moncloa y como "presidente de turno de la Unión Europea", para centrarse en el 'cara a cara', pero sabe cual es el motivo de ello: es complicado "explicar lo inexplicable".

Sánchez preso de sus mentiras

Feijóo ha afirmado que Pedro Sánchez se ha dedicado estos cuatro años a hacer "lo contrario" de lo que prometió. "Y aún se pregunta por qué ha perdido", ha exclamado, para añadir que si él llega a Moncloa la mentira está "absolutamente fuera de su Gobierno".

Nunca intentaré enfrentar a los españoles unos con otros.



Nunca pactaré con aquellos que quieren acabar con el Estado.



Nunca someteré el interés general a las imposiciones de las minorías.



Y nunca les mentiré a los españoles. pic.twitter.com/wPf3IgDyTf — Partido Popular (@ppopular) July 7, 2023

"Yo no soy perfecto ni lo pretendo. Soy una persona normal", ha resaltado, para añadir que él no se compromete a ser "infalible" sino que a lo que se compromete es a "no mentir" a los españoles como, a su entender, ha hecho el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.

Con su intervención desde la capital hispalense, acompañado por Juanma Moreno, el candidato del PP muestra sin secretismo como encarará el debate: sin insultos, sin mentiras y con el ciudadano en la diana de sus palabras.