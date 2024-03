Junta y empresarios alertan de los efectos dañinos de la prórroga de los PGE

Tanto el Gobierno andaluz como todas las organizaciones empresariales muestran su preocupación por el freno de las inversiones y afean la incertidumbre que genera el Gobierno de Sánchez.

La legislatura se complica para el Gobierno de Pedro Sánchez que será incapaz de presentar unos presupuestos generales (PGE) para este año. De hecho ha renunciado a elaborarlos y se conforma con prorrogar los de 2023, ante el anunciado adelanto electoral en Cataluña. Dificultades para el Ejecutivo socialista y como consecuencia para todos los españoles y para los andaluces en particular, según ha alertado la Junta y las tres organizaciones empresariales de la región.

Para el Gobierno de Juanma Moreno (PP) la prórroga de los PGE supone consolidar y multiplicar los agravios a Andalucía porque un año más se repiten y seguirá recibiendo menos financiación del Estado que la media de España, así como tampoco se espera el fondo transitorio de nivelación para las cuatro comunidades que están infrafinanciadas. A ello se suma que tampoco se podrán iniciar nuevas actuaciones porque no habrá nuevas inversiones y sólo se podrán seguir realizando las que estaban previstas.

150 millones "retenidos" al mes

La Junta de Andalucía, a través de la consejería de Economía, ha alertado también que la prórroga de las Cuentas Generales supondrá para Andalucía 150 millones de euros "retenidos" al mes en concepto de entregas a cuenta.

"En Andalucía, ya hemos vivido una situación similar en 2019, cuando la ministra María Jesús Montero mantuvo retenidas hasta el mes de noviembre, durante once meses, las entregas a cuenta", ha recordado la consejera Carolina España, que ha cifrado el coste de ese "bloqueo" en más de 800 millones "sólo para Andalucía". "La posibilidad de que el Gobierno nos retenga de nuevo las entregas a cuenta no es algo que nos pille del todo desprevenidos porque ya nos ocurrió", ha abundado Carolina España, que ha recibido respuesta del Gobierno asegurando que se actualizarán las entregas a cuenta aunque no se elabore el PGE.

Por su parte, el presidente Moreno confía en que la solvencia económica de la comunidad y la estabilidad que se ha conseguido estos años sea un motivo para confiar en Andalucía, a pesar de la inestabilidad del Ejecutivo de Sánchez.

#Andalucía cuenta con un capital que hoy muy pocos tienen: estabilidad y seguridad jurídica.



Aquí el 1 de enero entra en vigor el Presupuesto de cada año, dando certidumbre a la actividad económica, las inversiones y el empleo. pic.twitter.com/Oj4zUOPZti — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) March 14, 2024

Los empresarios alertan de una situación "muy preocupante"

Rechazo y preocupación ante la falta de rumbo del Gobierno también en el sector empresarial. Tanto es así que todas las organizaciones coinciden en alertar sobre este escenario económico y la incertidumbre que genera. La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) han señalado que: "No es una buena noticia".

"Los empresarios queremos estabilidad, que nos de seguridad jurídica, y certeza económica de cuál va a ser el camino y el escenario en el que nos podemos encontrar", ha reclamado González de Lara (presidente CEA), quien ha insistido en que Andalucía se va a haber afectada por este hecho, teniendo en cuenta que, "aunque se prorroguen siempre vamos a estar con más limitación", además del techo de déficit que "puede estar condicionado".

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha señalado que "las empresas van por un lado y la situación política va por otro y, normalmente, iría mucho mejor si la situación fuera de estabilidad", ha subrayado.

Por su parte, el presidente de Cepyme y vicepresidente de CEOE, Gerardo Cuerva, ha apuntado que: "Es preocupante. Un año en el que tenemos que hacer inversión, estamos enmarcados en el plan de recuperación, y hay que planificar las inversiones", ha apuntado Cuerva para indicar que sin presupuesto "no podremos planificar las inversiones" y ha añadido que hay que "planificar la reducción del gasto".