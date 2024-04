El PP acusa a Sánchez de fraude de ley por imponer a Montero en la final de Copa

El presidente del Gobierno ha situado a su vicepresidenta como segunda autoridad en el Athletic-Mallorca de Sevilla por delante de Juanma Moreno, "elegido por todos los andaluces"

El portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "despreciar a todos los andaluces" y cometer un "fraude de ley" imponiendo a la ministra María Jesús Montero como segunda autoridad, "por delante del presidente elegido por todos los andaluces", Juanma Moreno, en el palco del Estadio de La Cartuja durante la final de la Copa del Rey de fútbol que disputan este sábado el Athletic Club y el Mallorca.

¡¡𝗘𝗦𝗧𝗔𝗦 𝗜𝗠𝗔́𝗚𝗘𝗡𝗘𝗦 𝗩𝗔𝗟𝗘𝗡 𝗢𝗥𝗢!!



🙋🏻‍♂️ Los técnicos Ernesto Valverde y Javier Aguirre.



🫡 Los capitanes @IkerMuniain10 y Antonio Raillo.



🏆 Y EL OBJETO DE DESEO: La #CopaDelRey pic.twitter.com/8qY6vqQIvu — RFEF (@rfef) April 5, 2024

"Sánchez es tramposo y cobarde, porque con Cataluña jamás se atrevería", ha señalado Ramón Fernández-Pacheco, quien ha recordado que "el Tribunal Constitucional ya en 1986 dejó claro que en los territorios de las comunidades autónomas, los presidentes autonómicos están por delante de todos los ministros, sean o no vicepresidentes". Por tanto, correspondería a Juanma Moreno sentarse a la derecha del rey Felipe VI en el palco de honor.

"Sánchez es tramposo y cobarde"

"Esto nunca ha pasado porque no es legal, porque sólo con causa justificada y excepcional, el presidente del Gobierno podría hacer eso. Y si Sánchez no viene a la final de la Copa del Rey, cuya fecha se conoce desde hace meses, es porque no quiere venir, porque le da miedo recibir abucheos y porque no respeta a la Corona. Además de tramposo es cobarde", ha insistido el portavoz de la Junta.

El portavoz del Gobierno andaluz ha asegurado que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están ultimando un informe para combatir esta decisión con los argumentos legales y espera que el Gobierno de España rectifique.