Moreno combate en la calle los planes de Sánchez y llama a la movilización

El presidente de la Junta acudirá a la manifestación del domingo en Sevilla e invita a los socialistas andaluces a que reaccionen y a Espadas a pensar más en Andalucía y menos en Ferraz.

El debate sobre el estado de la comunidad ha continuado este jueves en el Parlamento de Andalucía, pero en la segunda sesión las intervenciones se han centrado más en la política nacional y en los efectos que tendrán los pactos 'secretos' que mantiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el prófugo de la justicia y líder de Junts, Carles Puigdemont.

Las negociaciones preocupan al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que este miércoles lanzaba un mensaje en la Cámara: "Es mi responsabilidad alertar de que vienen tiempos muy complicados", en referencia al arranque de la nueva legislatura que va a favorecer la "España de las dos velocidades" y una pérdida de las garantías democráticas para el conjunto del país.

Así que este próximo domingo, 3 de diciembre, se suma a la movilización convocada en Sevilla por el Foro Economía y Sociedad "en defensa de Andalucía y por la igualdad entre españoles", acompañado por los consejeros del Gobierno y el PP. Aunque su asistencia no ha gustado nada al líder de la oposición, Juan Espadas, los planes no cambian y Moreno, no sólo participará, sino que hace un llamamiento a la ciudadanía para que se sumen en esta fecha clave, antesala de la celebración del Día de la Bandera de Andalucía el 4 de diciembre.

No vamos a mirar para otro lado. El Gobierno de #Andalucía va a defender de manera institucional, política y judicial la igualdad entre españoles todos los días de esta legislatura.



Por eso estaremos en la concentración cívica del domingo, víspera del 4D.#DebateAND23 pic.twitter.com/57cGKNuGxb — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) November 30, 2023

Moreno reclama saber qué se negocia

El presidente de la Junta ha reclamado este jueves "combatir la anormalidad institucional" en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende instalar al país, sobre todo, "sin explicaciones" acerca de lo que se busca con la reunión que PSOE y Junts mantendrán en Ginebra para abrir la negociación con mediador.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Moreno ha manifestado que es sorprendente y le "entristece mucho, que a más de 1.500 kilómetros de aquí, un relator, un mediador internacional en un país extracomunitario, está decidiendo" con el líder de Junts, que es un "prófugo de la justicia", y el PSOE, "sin luz y taquígrafos, el futuro de nuestro país". Así, ha preguntado si se está negociando el referéndum de independencia de Cataluña; un reparto de recursos, o la "vulneración de la Constitución".

Lo que está sucediendo es insólito. ¿Qué está negociando el Gobierno de Sánchez con un prófugo de la Justicia en Suiza? Los andaluces y todos los españoles tenemos derecho a saberlo.



Es sorprendente que en el socialismo solo alcen la voz sus referentes históricos.#DebateAND23 pic.twitter.com/JSKmgcNzWp — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) November 30, 2023

"Los españoles tenemos derecho a saber", según ha sentenciado Moreno, para quien Sánchez ha ubicado al país en una "anormalidad institucional", con la que "no podemos transigir", sino que "tenemos que combatirla de manera democrática, institucional y judicial".

Moreno a Espadas: "Menos Ferraz y más Andalucía"

El presidente de la Junta no sólo ha atacado al Gobierno de Sánchez, sino que ha dejado de nuevo en evidencia la falta de espíritu crítico entre los socialistas. Moreno ha señalado que le sorprende muchísimo que ni una sola voz en el PSOE, más allá de los referentes históricos del partido, haya salido a decir que estamos ante un "disparate colosal" que va a provocar una pérdida de calidad democrática en España y una situación de "calamidad" política, social y económica.

Se ha preguntado además si tanto vale el sillón de Sánchez en la Moncloa como para "desarmar" a un partido histórico como el PSOE, desde el punto de vista político e institucional, y pide al socialismo andaluz que "reaccione, levante la voz y pare los pies a la tentación" de Pedro Sánchez "de arruinar" el futuro de España y Andalucía con unos pactos con independentistas que no van a traer nada "bueno". Y aquí ha soltado una dura pulla a Juan Espadas, recientemente nombrado portavoz del Senado, al que le ha espetado: "Menos Ferraz y más Andalucía".