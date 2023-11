El expresidente socialista de la Junta define a Sánchez con el peor calificativo

José Rodríguez de la Borbolla carga contra el secretario general de su partido y le dedica unas palabras de lo más dañinas justo cuando se enfrenta al pleno de investidura como presidente.

Al presidente en funciones, Pedro Sánchez, le salen enemigos por todas partes a escasas horas de su investidura. A las ya conocidas de algunos de los históricos de su partido como Felipe González, Alfonso Guerra o Nicolás Redondo, o de socialistas en activo como el presidente manchego Emiliano García-Page, se une el que fue el primer presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, que ha mostrado su máxima desconfianza hacia el secretario general del PSOE.

El exdirigente andaluz, también magistrado, ha hablado y actuado en contra de los planes de Sánchez para España. Tanto es así que ha participado este martes en Sevilla en la concentración convocada ante la Audiencia Provincial contra la Ley de Amnistía. Y rodeado de los profesionales de la Justicia ha definido a Sánchez como un dirigente "poco de fiar" porque "ha faltado a las promesas que había hecho a los ciudadanos españoles" en materias como la amnistía. Nada peor para el que dentro de muy poco será el presidente del Gobierno de España.

Después de definir a Sánchez, el socialista lanza una frase letal: "Se puede cambiar de opinión sensatamente, pero lo que no se puede hacer es cambiar de alma. Y esta gente está cambiando de alma en profundidad y está atacando a la integridad de una sociedad que estaba viviendo con tranquilidad y la están convirtiendo en una sociedad crispada y dividida, en la cual cada día que pase van a incrementarse las desigualdades entre los españoles", ha declarado a los periodistas.

Sánchez va de Gary Cooper

Rodríguez de la Borbolla ha desvelado que cuando Sánchez accedió a la Secretaría General del PSOE le solicitó una audiencia que no le fue concedida y en su lugar se encontró con el secretario de Organización al que trasladó "un guión que yo creía que podía servirle a Pedro Sánchez" en el que advertía de que "un líder político no puede ir de Gary Cooper por la vida". "Pues bien, Pedro Sánchez ha ido de Gary Cooper por la vida, así no se dirige una nación", ha lamentado.

Preguntado por si se plantea dejar el PSOE tras los acuerdos alcanzados por el partido para la investidura de Sánchez, Rodríguez de la Borbolla ha señalado que "lo único que me planteo es seguir siendo yo físico a lo largo del tiempo y las demás cosas me importan menos" para dejar claro acto seguido, a diferencia de su partido, "yo estoy donde estaba".

El socialista andaluz critica el cambio del PSOE

El expresidente de la Junta tira de historia para demostrar el cambio de rumbo del actual PSOE: "En el año 2017 le escribimos 16 socialistas españoles una carta a Pedro Sánchez cuando no quería aplicar el 155, a los dos días lo aplicó. Yo estoy donde estaba. Donde estaba en 2017. Donde estaba en 1977, cuando hicimos el referéndum de autonomía para Andalucía. Donde estaba en 1978, cuando se aprobó la Constitución. Yo sigo estando donde estaba. La raya de la Constitución sigue estando donde estaba. Unos se han saltado la raya y yo he procurado no saltar ella", ha explicado.

En su opinión, los hechos contra Pedro Sánchez son "tremebundos y apabullantes" porque había "prometido que nunca iba a haber amnistía y ahí está la Ley de Amnistía, había dicho que le quitaba el sueño acostarse con Podemos y se acostó con Podemos y ha hecho muchísimas cosas en las que ha faltado a las promesas que le habían hecho los ciudadanos españoles".