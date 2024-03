Un Óscar Puente intratable bloquea al alcalde de Sevilla por enviarle una carta

La respuesta del regidor José Luis Sanz deja en evidencia la escasa responsabilidad del ministro de Transportes y la incomprensible forma en la que asume su cargo y trata a la ciudad.

La actitud del ministro de Transportes Óscar Puente es conocida por todos los españoles porque, aunque lleva poco tiempo en el cargo, ha implantado una marca propia en la que los descalificativos y el tono bronco imperan. Además, el ministro y 'perro de presa' de Sánchez contesta a todos los rivales políticos por igual y usando una vía de comunicación poco apropiada para un responsable del Gobierno como son las redes sociales.

Pues bien, este martes ha vuelto ha hacer gala de su falta de compromiso con las obligaciones que le son propias y ha respondido al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de la peor manera posible. El regidor de la capital hispalense del PP envió una carta al ministro con el objetivo de "abordar las infraestructuras pendientes del Estado en Sevilla, como la SE-40, la conexión aeropuerto-Santa Justa o los Cercanías".

Y la respuesta de Óscar Puente se ha producido, pero lejos de enviarle otra misiva o proponer la búsqueda de soluciones conjuntas a las deficiencias en los transportes ha decidido bloquear a Sanz en la red 'X'. Un gesto que ha hecho público el alcalde de Sevilla, que ha contestado también al bloqueo y ha dejado por los suelos al ministro: "No me preocupa que me bloquee en las redes, me preocupa que bloquee a Sevilla".

Le mandé una carta al ministro para abordar las infraestructuras pendientes del Estado en Sevilla, como la SE40, la conexión aeropuerto-Santa Justa o el Cercanías.



Y su respuesta es el bloqueo.



No me preocupa que me bloquee en la redes, me preocupa que bloquee a Sevilla. pic.twitter.com/b0V6eKv9fl — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) March 19, 2024

Puente se va quedando sin 'amigos' en su red social por su sectarismo político y gana enemigos en la ciudadanía, al no querer atender problemas que debe asumir como ministro del Gobierno.