Rotundo mensaje de Mañueco por las nuevas cesiones de Sánchez: "Hay que pararlo"

El presidente de Castilla y León exige convocar la Conferencia de Presidentes y carga contra el líder socialista por ceder, otra vez, al chantaje y pisotear los derechos de los españoles.

Es evidente y todo el mundo sabe que Pedro Sánchez no va a parar. Las concesiones a los partidos de los que necesita sus votos bien para agarrarse a La Moncloa primero o bien para sacar adelante sus decretos segundo así lo demuestran. Se ha convertido en costumbre y eso no es una buena noticia. Sin embargo no por ello desde el Partido Popular van a cejar en su empeño de denunciar lo que está pasando y que se agrava a cada día que pasa. Y estamos en los primeros meses de legislatura.

Uno de los más críticos con Sánchez siempre es el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ante las últimas cesiones del líder socialista a Carles Puigdemont a cambio de su abstención para sacar adelante los primeros decretos del nuevo Ejecutivo no se ha quedado callado. Ha mandado un mensaje a través de sus redes sociales denunciando la deriva que ha tomado el presidente del Gobierno y, tal y como ha expresado, como ha pisoteado de nuevo los derechos de la mayoría de españoles por el único motivo de su beneficio personal.

En las últimas horas, hemos visto como Sánchez ha pisoteado una vez más, los derechos de los españoles, por su propio interés y el de sus socios separatistas.



Sánchez debe convocar cuanto antes la Conferencia de Presidentes que le hemos reclamado hace semanas.



“Sánchez está atado de manos por sus socios separatistas y ha vuelto a darles más privilegios con el dinero y los derechos de todos los españoles”, afirma un dirigente popular que asegura que esto es tan solo una muestra más de que “tiene un Gobierno sin estabilidad, que no sirve ni a Castilla y León ni al resto de España, solo a sus intereses personales”.

A Sánchez no le importa ceder la igualdad de los españoles con tal de pagar el precio del chantaje impuesto por el separatismo. La igualdad de los territorios y las personas de España están ahora mismo secuestradas

Por todo ello, Mañueco deja bien claro que rechazan estas nuevas cesiones exclusivas a sus socios separatistas y denuncia que “no todo vale para ser presidente del Gobierno”. “Es el día a día que vamos a tener con los socios de Sánchez: hoy un chantaje y mañana otro”, explica el presidente de la Junta que, para terminar su mensaje, pide al propio presidente del Gobierno que convoque la Conferencia de Presidentes “cuanto antes” y como parte de la misma, exige “información, respeto y defensa de la igualdad de todos los españoles”.

Rechazamos las cesiones a sus socios separatistas en competencias, impuestos, financiación, etc. Son privilegios para sus amigos y desprecio para la mayoría de los españoles.