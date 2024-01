Feijóo más duro que nunca contra Sánchez: "Ha hecho el ridículo con Junts"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado estar "atónico" ante la jornada vivida en una sesión del Congreso producida en el Senado (la Cámara Baja está en obras) y ha añadido que el país "no se merece este esperpento de desgobierno", esta "deshonra" y esta "humillación".

🎥 VÍDEO | Feijóo, contundente contra Sánchez tras las nuevas cesiones a Junts: "Si hubiese sabido que la política esta esto, no me hubiese dedicado a la política. Me siento atónico"



"El gobierno no gobierna, solo mercadea. Los españoles no se merecen esto" pic.twitter.com/cVNf1Rpg5H