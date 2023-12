Mañueco tira de hemeroteca para retratar a Sánchez y su humillación a Pamplona

La lista de mentiras del líder del PSOE, que afirmó con vehemencia que con Bildu tampoco se pactaría, sigue creciendo cada vez más y Mañueco se lo recuerda al presidente del Gobierno.

El Partido Popular al completo ha salido este jueves a criticar en tromba lo sucedido en Pamplona, donde se ha consumado la moción de censura contra la hasta ahora alcaldesa de UPN, Cristina Ibarrola, que ha pasado el bastón del mando, a la fuerza, al candidato de Bildu, Joseba Arison. Entre ellos lo ha hecho también Alfonso Fernández Mañueco, que en su caso ha decidido echar mano de la hemeroteca que tanto daño hace a Pedro Sánchez y que demuestra, ni más ni menos, que su palabra vale absolutamente nada.

"Con Bildu no se acuerda nada". Y hoy el @PSOE de Sánchez entregará el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu, cumpliendo con un indigno pacto.



Indultos, amnistía, pacto fiscal, alfombra roja a Puigdemont, etc. La hemeroteca está ahí, Sánchez incumple siempre su palabra.



¿Qué será lo… pic.twitter.com/fGtAhnhcVM — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) December 28, 2023

A través de su cuenta de X el presidente de Castilla y León ha publicado un vídeo del líder del PSOE en el que aseguraba vehementemente y con esa seguridad que desprende el también presidente del Gobierno que ni su formación ni la sección de la misma en Navarra llegarían a ningún acuerdo con Bildu.

Otra mentira más a la lista que sigue engrosando Sánchez y que saca de sus casillas a muchos españoles. Mentiras que también se ha encargado de recordarle en su mensaje Mañueco: "Indultos, amnistía, pacto fiscal, alfombra roja a Puigdemont, etc. La hemeroteca está ahí, Sánchez incumple siempre su palabra".

Para acabar su texto de protesta contra lo sucedido este jueves, el máximo dirigente castellanoleonés se pregunta lo que muchos se temen: ¿Qué será lo siguiente que hará Sánchez para su obra y beneficio personal?. "Desde el Partido Popular no lo vamos a permitir. Defenderemos la Constitución, la Democracia y la igualdad de todos los españoles", remata Mañueco dejando claro que, aunque esté demostrado que a Sánchez no le importa faltar a su palabra y a los hechos nos remitimos, los populares no van a cesar en su empeño de seguir denunciando lo que está pasando.