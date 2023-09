¿Qué es el virus Nipah y cuáles son sus síntomas?

El virus Nipah, lleva el nombre de la aldea de Kampung Sungai Nipah en Malasia, donde los criadores de cerdos contrajeron la enfermedad

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una enfermedad zoonótica que se transmite de animales a seres humanos. Sin embargo, también existe la posibilidad de contagio a través de la ingestión de alimentos contaminados o incluso de persona a persona.

Según los datos facilitados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos, esta infección viral puede provocar una amplia gama de síntomas, que varían en intensidad desde leves hasta graves.

Los síntomas iniciales suelen manifestarse con cefaleas y somnolencia, aunque es importante destacar que estos síntomas pueden evolucionar rápidamente y en cuestión de días desencadenar un estado de coma.

El virus lleva el nombre de la aldea de Kampung Sungai Nipah en Malasia, donde los criadores de cerdos contrajeron la enfermedad.

En el mundo de las enfermedades infecciosas emergentes, está el virus Nipah. Originario de los cerdos domésticos de Malasia y Singapur en los años 1998 y 1999, este virus ha demostrado ser una amenaza tanto para la salud animal como para la humana. A lo largo de los años, se ha propagado a través de diversas especies y regiones geográficas, provocando preocupaciones globales.

Ha habido brotes de infección por el virus de Nipah en cerdos de Malasia, Singapur, India y Bangladesh. Se han detectado también pruebas de la enfermedad clínica en los murciélagos frugívoros en Camboya, Tailandia y Madagascar. El virus está en la lista de amenazas epidémicas de la OMS que necesitan investigación y desarrollo urgentes.

El virus Nipah es una enfermedad infecciosa emergente que se identificó por primera vez en cerdos domésticos en Malasia y Singapur a finales del siglo XX. Aunque se han encontrado rastros de la infección en varias especies de animales domésticos, como perros, gatos, cabras y caballos, así como en ovejas, el impacto más devastador ha sido en la población humana.

Los cerdos, afectados por esta enfermedad, muestran síntomas respiratorios y, ocasionalmente, signos neurológicos. El virus Nipah pertenece a la familia Paramyxoviridae, género Henipavirus, estrechamente relacionado con el virus Hendra.

El virus Hendra, conocido previamente como morbillivirus equino o síndrome respiratorio equino agudo, causa infecciones respiratorias agudas en caballos y en humanos y ha sido registrado en Australia.

La infección por el virus Nipah, o encefalitis por virus Nipah, se identificó por primera vez en 1999 en Malasia, derivando su nombre de la aldea donde se aisló por primera vez en un paciente que lamentablemente falleció.

Esta enfermedad ha sido incluida en la lista del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y debe ser notificada obligatoriamente a la OMSA. Sin embargo, es importante destacar que la infección por el virus Hendra aún no se encuentra en la lista de enfermedades de notificación obligatoria.

Los primeros casos humanos de infección por el virus Nipah fueron inicialmente diagnosticados como encefalitis japonesa, antes de que se identificara el virus. Esta confusión en el diagnóstico inicial puede haber contribuido a la propagación inicial del virus.

Se ha observado que las explotaciones porcinas afectadas en Malasia tenían árboles frutales cerca de las instalaciones porcinas, lo que atraía a los murciélagos, los portadores naturales del virus Nipah y Hendra.

Esta atracción aumentó el riesgo de exposición de los cerdos a las excreciones de murciélagos contaminados con el virus. Durante los brotes iniciales en Malasia y Singapur en 1998-1999, la única forma de controlar la enfermedad fue destruir más de un millón de cerdos, lo que tuvo consecuencias económicas y sociales devastadoras en la región. En años posteriores,

Los murciélagos frugívoros, también conocidos como "zorros voladores" del género Pteropus, son los reservorios naturales del virus Nipah y Hendra.

El virus se encuentra en la orina de los murciélagos, y posiblemente en las heces, la saliva y los fluidos durante el parto.

La deforestación, posiblemente como resultado de programas de deforestación, acompaña un papel importante en la propagación del virus. Las granjas porcinas malasias donde se originó la enfermedad contaban con árboles frutales que atraían a los murciélagos del bosque tropical, lo que exponía a los cerdos domésticos a la orina y las heces del murciélago.

Se cree que la infección en los cerdos comenzó a partir de estas excreciones y secreciones, propagándose rápidamente entre los cerdos en entornos de cría intensiva.

La enfermedad causada por el virus Nipah es zoonótica, lo que significa que puede transmitirse de animales a humanos. En Malasia y Singapur, la transmisión a los humanos ha ocurrido principalmente por contacto directo con las excreciones o secreciones de cerdos infectados.

Por otro lado, los informes de brotes en Bangladesh han sugerido que la transmisión se realizó directamente a partir de los murciélagos, sin un huésped intermediario, ya sea por la ingestión de savia cruda de palmeras contaminada con excremento de murciélago o al trepar a árboles recubiertos. con excremento de murciélago.

En Bangladesh e India, se ha señalado la posibilidad de transmisión de persona a persona de la enfermedad, lo que ha planteado preocupaciones adicionales en términos de salud pública. Esto ha llevado a la implementación de estrictas precauciones en la atención médica a pacientes infectados y en la manipulación de muestras de laboratorio, así como en mataderos.

Cabe resaltar que la infección humana causada por el virus Nipah se manifiesta como un síndrome encefalítico, que se caracteriza por una serie de síntomas que incluyen fiebre, cefalea, somnolencia, desorientación, confusión mental, coma y, en casos graves, puede llevar a la fatalidad. Durante el brote en Malasia, se observó que aproximadamente el 50% de las personas con infección clínicamente evidente sucumbieron a la enfermedad.

Hasta la fecha, no se ha establecido un tratamiento específico para combatir el virus Nipah, y en general, se administra atención de apoyo al paciente.

En el caso de los cerdos, el virus Nipah puede afectar tanto al sistema respiratorio como al nervioso, lo que da lugar a lo que se conoce como el síndrome respiratorio y neurológico porcino o el síndrome respiratorio y encefalítico porcino. Esta enfermedad se muestra altamente contagiosa entre estos animales, aunque los signos clínicos pueden variar según la edad y la respuesta individual al virus.

Para diagnosticar esta enfermedad en cerdos, es importante destacar que es complicado basarse únicamente en los signos clínicos observados. En consecuencia, se requiere una confirmación mediante pruebas de laboratorio específicas, según lo establecido en el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres de la OMSA.

La prevención y el control de la propagación del virus Nipah se enfocan principalmente en la eliminación rápida de los cerdos infectados y aquellos en contacto con ellos, además de mantener una vigilancia constante de anticuerpos en las explotaciones consideradas de alto riesgo.

Luego de la eliminación de los cerdos infectados, se procede a desinfectar los lugares de disposición de los cadáveres utilizando cal clorada. Además, se recomienda el uso de hipoclorito sódico (lejía) para desinfectar tanto los espacios como los equipos contaminados.

Otras pautas cruciales para controlar la propagación del virus incluyen la prohibición del transporte de cerdos en las áreas afectadas, una pausa temporal en la producción porcina en las regiones con medidas contra brotes y la implementación de mejores prácticas de bioseguridad.

Es de suma importancia proporcionar información sobre el uso de equipos de protección personal para aquellas personas que puedan estar en contacto con cerdos potencialmente infectados. Además, se instala a mejorar los estándares de higiene en las operaciones de producción porcina.

En zonas afectadas, una de las medidas de bioseguridad más críticas consiste en reducir al máximo la posibilidad de que los murciélagos, que actúan como hospedadores, entren en contacto con las instalaciones de producción porcina.

Es fundamental destacar que la investigación y el desarrollo de vacunas contra el virus Nipah continúan en curso, con esfuerzos notables realizados en Australia y Francia. Esto ofrece esperanza para el futuro control de esta enfermedad potencialmente devastadora.

El virus Nipah fue inicialmente identificado durante un brote que tuvo lugar entre 1998 y 1999 en Malasia, donde casi 300 personas resultaron infectadas y más de 100 perdieron la vida, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Para contener su propagación, se sacrificaron más de un millón de cerdos.

En el año 2018, el estado de Kerala vivió una grave epidemia del virus Nipah que tuvo consecuencias mortales, cobrando la vida de 17 personas y desatando un gran temor en la región. Durante ese período, se llevaron a cabo exámenes médicos en más de 230 personas, mientras las autoridades emprendían una estricta operación de seguimiento de contactos con el objetivo de frenar su propagación.

Entre las víctimas se encontraba una enfermera que brindaba atención a pacientes en un hospital de Kozhikode.

Al año siguiente, Kerala puso bajo observación a más de 300 personas después de que a un hombre se le diagnosticara el virus. El estado experimentó otro brote en 2021, el cual cobró la vida de un niño de 12 años.

