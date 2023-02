Llegan a España SkyShowtime y su título más esperado: Bosé

La nueva plataforma de streaming aterriza en nuestro país el 28 de febrero. Unos días después, el 3 de marzo, lo hará el biopic con el que conoceremos el lado más personal de Miguel Bosé.

El universo de las plataformas de streaming anda revuelto y no deja de dar que hablar en estos últimos días. La semana pasada Netflix anunció por sorpresa que se ponía en marcha su nueva política que impide compartir cuentas. Hoy se ha hecho oficial la fecha de llegada a España del nuevo jugador del competitivo tablero: SkyShowtime.

La plataforma que ya está presente en más de 20 países aterriza en España, y en Andorra, el próximo 28 de febrero. Y lo hace con un catálogo repleto de títulos de Universal, DreamWorks, Sky, Peacock, Nickelodeon, Showtime o Paramount, entre los que suman más de 10.000 horas de entretenimiento. Halo, Tulsa King, 1923 ,Star trek: Strange New Worls, Yellowstone, Por H o por B, Todo lo otro o Grease: Rise of the Pink Ladies son solo algunas de las series que van a poder disfrutar los suscriptores de la nueva plataforma, que tendrá un precio de 5,99 €/mes, aunque habrá una oferta inicial del 50% para nuevos clientes, que podrán contratar el servicio por 2,99 euros al mes.

Aunque si hay un título que se espera en España sobre el resto, es Bosé, el biopic del cantante que desde su nacimiento estaba destinado a romper moldes y a inventarse los suyos propios al margen de los rígidos convencionalismos impuestos en el momento en el que creció. La serie protagonizada por José Pastor e Iván Sánchez da su pistoletazo de salida el próximo 3 de marzo.

¿Qué nos cuenta Bosé?

La vida de Miguel Bosé ha estado marcada por unos padres cuya separación supuso en escándalo en la España de finales de los 60, ya que su padre fue una de las mayores figuras del toreo, tradicional y conservador, y su madre, una gran estrella de cine, italiana, sofisticada y moderna. Rodeado por un halo de misterio, el cantante siempre ha sido muy celoso de su intimidad y pocos conocen su historia. Una historia en la que se adentra Bosé, que transportará a los espectadores a diferentes momentos de la vida y carrera del artista que comenzó a fines de los años 70.

Cada uno de los seis episodios de la serie se centra en una canción de Miguel Bosé y cuenta la historia detrás de su vida en ese momento, mostrando su inspiración, composición y grabación. De ese modo, a través de flashbacks, el espectador recorre los distintos momentos de la vida del cantante a partir de sus éxitos.

Nacho Fresneda (Luis Miguel Dominguín), Valeria Solarino (Lucía Bosé), Alicia Borrachero (La Tata), Ana Jara (Rosa Lagarrigue), José Sospedra (Pablo Alborch), Miguel Ángel Muñoz (Julio Iglesias) y Mariela Garriga (Giannina Facio), acompañan a los dos protagonistas que dan vida a Miguel Bosé en dos etapas de su vida.