Por H o por B o Todo lo otro vuelven de la mano de SkyShowtime

El universo de las plataformas de streaming se prepara para un nuevo capítulo. Porque a Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Movistar+, Disney+ o Filmin se va a unir el próximo 14 de febrero un nuevo competidor: SkyShowtime, la plataforma de Comcast y ViacomCBS que cuenta en su catálogo con una amplia oferta de contenidos de Nickelodeon, Sky, Showtime, Paramount+, Universal Pictures o Peacock, entre otros.

Más de 10.000 horas de entretenimiento que van a aterrizar en más de 20 mercados europeos que abarcan 90 millones de hogares, entre los que se incluye España. Y entre los títulos que aquellos que se decanten por la nueva plataforma van a poder encontrarse en su catálogo va a haber algunos que les resulten familiares como Por H o por B, la serie sobre dos amigas de Parla que tendrán que acostumbrarse a vivir en un mundo completamente opuesto al suyo, Malasaña; Foodie Love, la serie para amantes de la gastronomía creada por Isabel Coixet; Sin novedad, la comedia protagonizada por Arturo Valls; o Todo lo otro, la ficción creada y protagonizada por Abril Zamora.

Desde hace unos meses, cuando se supo que estas series iban a ser eliminadas del catálogo de HBO Max, eran ya muchos los que apuntaban a que podrían terminar incorporándose al de SkyShowtime. Y aunque era ya un secreto a voces, no ha sido hasta ahora cuando la nueva plataforma ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con Warner Bros. Discovery para sumar a su oferta 21 títulos, entre los que se encuentran los cuatro españoles, que hasta ahora podían verse en HBO Max.

📣 #SkyShowtime and Warner Bros. Discovery have announced a major programming acquisition deal



We have acquired exclusive European rights for 21 local series from Warner Bros. Discovery, including some of HBO Max’s popular and highly-acclaimed shows.#SkyShowtimeOriginals