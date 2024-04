Esperanza Aguirre se marca un pasodoble con un alcalde de Compromís en Llíria

La ex presidenta de Madrid bailó 'Paquito el chocolatero' con el primer edil Joanma Miguel en las fiestas de San Vicente de Llíria (Valencia) donde pasó el día de romería

¿Quién ha dicho que la gente de partidos distintos no puede pasárselo bien? Si no que se lo digan a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, ex ministra y dirigente histórica del PP, Esperanza Aguirre, que no tuvo problemas en bailar un pasodoble con el alcalde de Llíria, Joanma Miguel, de Compromís. Ambos como se ve en los vídeos se lo pasaron en grande.

Esperanza Aguirre -con gorro y gafas de sol- y Joanma Miguel bailaron por cierto al ritmo de Paquito el chocolatero, una de las canciones de todas las fiestas de España por excelencia, dentro de las fiestas de San Vicente Ferrer de Llíria. Previamente, la ex presidenta madrileña había participado en la romería o tradicional rogativa desde la iglesia de la Asunción hasta la ermita dedicada al santo junto a la vicepresidenta segunda de la Diputación de Valencia y presidenta del PP local, Reme Mazzolari, y varios militantes populares.