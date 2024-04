El 'caso Oltra', o la incapacidad de un liderazgo

¿Influyó la marcha de Mónica Oltra en la derrota de la izquierda en las elecciones pasadas?

Si una noticia ha acaparado la atención estos días de comentaristas políticos y de cierta opinión publicada, ha sido la resolución judicial, y absolución, del 'caso Oltra' y sus consecuencias: el fin de la carrera política en 2022 y posible rehabilitación de la entonces vicepresidenta primera del Gobierno Valenciano conformado en junio de 2015 por la coalición valenciana de izquierdas el Botànic, suscrita a resultas de las elecciones a Corts Valencianes de mayo entre el PSPV, Compromís y EUPV-Podemos.

Vaya por delante mi mayor de los respetos por la decisión tomada por Instrucción nº 15 al archivar provisionalmente la causa porque, tras más de dos años de investigación, el juez no aprecia “indicios de comisión de delito alguno”. Pero el mismo caso de atención y condena en la exclusión política, requeriría, porque no, las 200 portadas que le dedicó El País a Francisco Camps por el caso de los trajes del que salió absuelto en 2011, o por las siete causas de las que, también, ha salido absuelto en los últimos 12 años, o por la absolución “post mortem” de Rita Barberá a la que le dedicó cierta inquina a Mónica Oltra.

Distintas varas de medir que no inhiben a que Oltra tuviera la deferencia de pedir disculpas a la victima de todo este embrollo judicial y que no es ella, Oltra, sino que es la niña que fue agredida por su exmarido. Una negligencia “in vigilando” sin transcendencia penal bien requiere la elegancia de la disculpa.

Pero la cuestión no es si debería recuperarse a la ex vicepresidenta del Consell para la política activa. Lo mismo podría decirse de Francisco Camps. O de tantos altos cargos del PPCV agraviados en los momentos de euforia de Oltra. El exsenador Agramunt Font de Mora lleva la contabilidad de más de 200 casos. La cuestión planteada estos días con insistencia es, si el caso Oltra precipitó la caída del Botànic en mayo de 2023 a favor del PPCV al dejar a la coalición de izquierdas huérfana de liderazgo. Esa es la cuestión.

Qué líder era el idóneo

Si recuperamos los estudios postelectorales del CIS para la Comunitat, el líder más valorado de la izquierda a partir de mayo de 2019 no era Mónica Oltra, sino que resultaba serlo Puig por conocimiento y valoración. Y al acercarse las elecciones de mayo 2023, competía en su campo Joan Baldovi por conocimiento. Pero cada confrontación electoral trata de resolver una pregunta, en este caso, en mayo de 2023: ¿Qué líder era el más idóneo para asegurar la estabilidad política en La Comuntat, o Ximo Puig o Carlos Mazón? Y el resultado fue Carlos Mazón.

Las causas de ambos liderazgos en liza, y la ventaja de Carlos Mazón sobre Ximo Puig fue que, además de ganarle las elecciones, supo recuperar para el voto conservador el espacio electoral que ocupó Ciudadanos y llegar acuerdos con Vox sin caer prisionero de sus pretensiones “ultras”. Mientras que Ximo Puig, si bien recuperó a su favor votos de Compromís, no lo supo hacer con los de Podemos-EUPV-Sumar, descompuestos en una lucha fratricida o refugiados en la abstención. Y la gestión política de esa fractura no se dio en Valencia sino en Madrid donde Oltra no tenía nada que decir. Habría que preguntarle al secretario general del PCE, Enrique Santiago, que interés tenía en quitarse del medio a Pablo iglesias a favor de Yolanda Díaz. Ahí no intervino, ni Joan Baldoví ni nadie vinculado a Iniciativa del Poble Valencià, el partido de la Sra. Oltra. Ni ninguno de ellos se acordó de ella.

Resultados elecciones Cortes Valencianas

Porcentaje sobre voto válido emitido

Fuente: Base de datos electoral. ARGOS. GVA

El liderazgo de Mónica Oltra era irrelevante. Su desplazamiento de la política activa a resultas de la imputación de Instrucción nº 15 favoreció el liderazgo de Ximo Puig y la recomposición de liderazgos en Compromís a favor de otros que les vino bien, entre ellos a los “soberanistas” del antiguo Bloc, o a sus camaradas de Iniciativa, a pesar de las “jeremiadas” de estos últimos días. Lo que le falló a Ximo Puig fue que no supo competir con Carlos Mazón por su incapacidad en atraer los votos procedentes de la descomposición del espacio electoral Sumar-Podemos-EUPV, cosa que si supo hacer Carlos Mazón con los votos de Ciudadanos. Entre 2022 y 2023, Oltra estuvo ausente, situación que resolvió los liderazgos en liza en el interior del Botànic que alegró a más de uno, entre ellos al propio Ximo Puig. Pero le sirvió de poco.