El debut de Montes en las Corts: "Si lo llego a saber estudio griego"

La Consellera de Innovación, Turismo y Comercio debuta en las Corts defendiéndose de los ataques recibidos por parte de la izquierda valenciana

Las Corts Valencianes últimamente está siendo el escenario de hechos anecdóticos que nada tienen que ver con la vorágine política como tal. Si bien, usted lector recordará ese momento de Baldoví en el que se encara a una diputada de Vox transformando la casa de la democracia valenciana en un burdo e infantil patio de colegio. El pasado pleno, realizado el 28 de septiembre, la consellera de Turismo, Nuria Montes, protagonizó uno de esos momentos en los que se arrancan aplausos (y protestas) de las bancadas de los diferentes grupos políticos.

Debutaba en las Corts Valencianes la consellera Montes y aprovechaba el inicio de su comparecencia para agitar a los asistentes al pleno culpando al PSPV y a Compromís de no tomarle en serio como consellera. Montes sugiere un ataque machista hacia ella por parte de algunos de los máximos dirigentes de estos grupos: "Alguno ha intentado menospreciar mi valía personal y profesional. Yo he creído ver algo de... ¿insulto machista, quizás?, diciendo que no soy digna de este cargo".

Resulta que ser licenciada en derecho y secretaria general de Hosbec no es válido para ser consellera

Montes se dirigía a Baldoví, portavoz de Compromís, y a Marzà, ex conseller de Educación, ambos docentes de gimnasia y de griego, respectivamente, cuando pronunció estas palabras: "Resulta que ser profesor de instituto o profesor de griego sí que te valida para ser conseller; pero ser licenciada en derecho y secretaria general de una de las patronales más importante de España (Hosbec), resulta que no es válido para ser consellera".

Montes remataba su ataque con un cierre irónico que no dejó indiferente a nadie, arrancando aplausos y protestas: "Si lo llego a saber estudio griego, en vez derecho".