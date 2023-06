La excusa de Puig con el ‘doble coche oficial’ de Bravo: “es por los incendios”

El presidente sigue defendiendo el doble cargo de su pareja y consellera pese al malestar del PSPV y las críticas del PP. Encargan un informe a la abogacía para que les dé la razón

“Es por los incendios, necesitamos alguien al frente”, es la sorprendente excusa que ha puesto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sobre la polémica que bulle en el PSPV-PSOE estos días: el doble cargo de la todavía consellera de Justicia -y pareja- de Puig, Gabriela Gravo, que también ha sido nombrada vicepresidenta de las Cortes Valencianas.

Desde el PP, e incluso desde el PSPV a nivel interno, consideran que Gabriela Bravo debería dejar la conselleria ya que no puede estar en el ejecutivo y en el legislativo a la vez. Pero tanto Puig como Bravo defienden el doble cargo con que “no hay incompatibilidad”.

Para ello, han echado mano de un truco: pedir un informe a la Abogacía de la Generalitat -que controlan ellos- que ha concluido que “no existe una incompatibilidad absoluta sino sólo en situaciones”. Un informe que piden a la Abogacía y no a los letrados de Les Corts.

Por ello, Gabriela Bravo ha defendido que no dimitirá salvo que “cuando comience a ejercer sus funciones de vicepresidenta segunda de Les Corts” y como Puig señala, “si no dimito es por responsabilidad con las competencias que ejerzo desde la Conselleria”, argumento por cierto absurdo como si en la Conselleria de Justicia no hubiera más gente -como secretarios autonómicos y directores generales- que puedan ocuparse de los incendios o las emergencias hasta que se constituya el nuevo Gobierno.

Sobre este tema, el director de campaña del PP, Miguel Barrachina, ha señalado que “la situación de Gabriela Bravo de acaparar a la vez el ejecutivo y el legislativo en calidad de vicepresidenta es muy dudosa. El tiempo que le queda como consellera debería emplearlo en enviar la documentación al juzgado 4 que lleva esperando desde hace casi año y medio, y así poder completar el expediente sobre la presunta apropiación de 1,2 M€ en ayudas fraudulentas por parte de Francis Puig”.