Indignación por la “vergonzosa gestión” de Ribó de los homenajes a Nino Bravo

“Ni un minuto han durado las entradas” o “hay miles de personas cabreadas” denuncian muchos valencianos por los conciertos, exigiendo más pases y un mejor sistema de venta

El año Nino Bravo, que se conmemora este 2023 con motivo del 50 aniversario de la muerte mejor cantante valenciano, se ha convertido en un dolor de cabeza para el Ayuntamiento de Valencia que dirige Joan Ribó. En concreto, por los conciertos de homenaje que han provocado la indignación de miles de valencianos.

El Ayuntamiento de Valencia ha organizado dos conciertos en homenaje a Nino Bravo, el primero en el Teatro Principal y el próximo en el Palau de Les Arts, pero los valencianos se están volviendo locos para conseguir una entrada y esto ha desatado una ola de indignación: “queremos trasladarle la vergonzosa gestión de los conciertos de Nino Bravo, en esta ocasión en les Arts. Ni un minuto han durado las entradas”.

Muchas personas denuncian las escasas plazas para poder asistir al concierto y los fallos del sistema. “Esto es una tomadura de pelo, he seleccionado dos entradas y cuando le he dado a aceptar me han dicho que no las tenía”, asegura una persona. Otra denunciaba “misma estafa otra vez, desde el segundo uno se ha bloqueado y no permitía seleccionar asientos”.

La concejala responsable de Cultura, Gloria Tello (Compromís), se justificaba ante las críticas y defendía que “no acepto la conclusión de mala gestión, si en unos minutos se agotan las 1200 entradas disponibles será porque hay mucho interés”. Y tiene razón, pero los valencianos se preguntan por qué si existe tanto interés el Ayuntamiento programa sólo dos pases pudiendo hacer más y dejar a todos con su entrada. ¿Nino Bravo no vale más conciertos?