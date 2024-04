Primero el Puerto y ahora los aeropuertos: nueva 'puñalada' del PSOE a Compromís

Desde Compromís-Sumar ven esta "expansión" completamente injustificada y acusan a sus socios de Gobierno de practicar un "capitalismo salvajes": "esto provocará muertes"

El Partido Socialista vuelve a 'ningunear' a Compromís, una vez más, que, a pesar de formar parte de Sumar y estar en el propio Gobierno junto a los socialistas, y tras la ampliación del Puerto de Valencia, algo que según los nacionalistas no se iba a llevar a cabo mientras Yolanda Díaz fuera vicepresidenta, ahora ven como Aena, y por ende Óscar Puente, pretende ampliar los aeropuertos de Valencia y Alicante-Elche, algo que para Compromís-Sumar es "injustificable" en plena emergencia climática y que, según ellos, "puede provocar muertes".

El diputado de Compromís-Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha mostrado su rechazo el anuncio de Aena de que "expandirá" los aeropuertos de Alicante y Valencia, al considerar que es una decisión "completamente injustificada" que "daña de manera irreparable" los ecosistemas y la biodiversidad de la Comunitat Valenciana.

A su juicio, es "nocivo", supone "más muertes prematuras por contaminación" y es una decisión que está justificada por un modelo turístico que, según ha asegurado en declaraciones facilitadas a los medios, la patronal del sector considera que está "agotado".

En esta línea, Ibáñez ha añadido que "hemos visto cómo el turismo de masas ha empobrecido nuestras ciudades y nuestros barrios; hace que se dispare el precio a la vivienda y que se devalúen los salarios y las posibilidades de mejorar como país".

El diputado ha acusado al PSOE de practicar, a las puertas de las elecciones europeas, "un capitalismo salvaje" que pone una "autopista" y una "pasarela a la extrema derecha". "Estamos radicalmente en contra de esta decisión que no comprendemos, que no compartimos y que vamos a trabajar para que no se materialice", ha zanjado.

Por otro lado, la portavoz en el Congreso de Compromís-Sumar, Águeda Micó, también ha querido mostrar su rechazo a esta "expansión" a través de Twitter: "la sociedad valenciana no necesita la ampliación del Aeropuerto de Manises, ni de l'Altet, igual que no necesitaba la del Puerto de Valencia. Pedimos al PSPV-PSOE que se deje de obras faraónicas en estos momentos de emergencia climática, que los valencianos ya hemos tenido suficiente".