Dardo de Puente a Compromís con la ampliación del Puerto de Valencia

El ministro de Transporte pide "tranquilidad" y critica que exista "cierta sobreactuación medioambiental" sobre este asunto.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que las obras de la ampliación norte del Puerto de València son una operación "impecable" desde el punto de vista medioambiental, al tiempo que ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" porque, según ha asegurado, en este asunto "hay cierta sobreactuación medioambiental".



Puente, en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum este jueves, ha afirmado que "los problemas medioambientales, que no se pueden ocultar", derivados de la construcción de dicha infraestructura, "ya se crearon" y ha añadido que no los va a originar esta nueva operación.



"No hay un daño añadido", ha asegurado el ministro, al tiempo que ha agregado que se han invertido 30 millones de euros en las playas de El Saler. "La operación, desde el punto de vista medioambiental, es una operación impecable y esto es un mensaje que quiero lanzar de tranquilidad, porque yo creo que en esto hay cierta sobreactuación medioambiental", ha declarado.



Además, considera que la ampliación traerá consigo otros beneficios medioambientales debido a que los camiones que hoy salen del Puerto de València, cerca de mil camiones al día que colapsan la V-30 y generan un gran volumen de contaminación, desaparecerán, pues, con la remodelación Valencia tendrá la terminal ferroviaria más importante de toda España para trasladar las mercancías en tren.