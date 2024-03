El papelón de Compromís para defender a Yolanda Díaz con el puerto de Valencia

Los ministros de Sumar firmaron la ampliación del puerto que Compromís rechaza

"Compromís tendrá voz en Sumar", "los diputados de Sumar representan los intereses de Compromís", son algunos de los mantras que los líderes de Compromís han cantado una y otra vez para tratar a convencer a los escépticos de los supuestos beneficios de su integración en la coalición de Yolanda Díaz, pero que han quedado en evidencia. Los de Joan Baldoví han nadado contracorriente contra la ampliación portuaria elevándola a los tribunales. Durante los últimos años ha sido una de sus principales batallas, su discurso estrella a nivel municipal en el Ayuntamiento de Valencia y en el Congreso.

Con esa premisa, en el partido no esperaban menos de su coalición que se adhiriera a su postura y rechazara la ampliación. De hecho, la portavoz municipal Papi Robles llegó a afirmar a que "los ministros de Sumar votarán en contra de la ampliación". De puertas para fuera, Sumar ha rechazado en múltiples ocasiones y públicamente la ampliación del puerto.

Sin embargo, la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun Domènech, no votaron en contra ni se abstuvieron, según muestra el acta del Consejo de Ministros publicada por El Confidencial en la que se hacen constar las firmas de los dos ministros de Sumar en la aprobación de la ejecución de las obras del puerto valenciano.

Cuando un ministro se abstiene, se hace constar en acta, algo que no ocurre con la correspondiente al pasado mes de diciembre. Ya en 2021, Yolanda Díaz se abstuvo en la anterior votación, así como lo hizo la ministra Irene Montero o Alberto Garzón, entre otros. Así consta en el acta al que ha tenido acceso este diario.

Se da la circunstancia que la 'deslealtad' llega en plena negociación para decidir sí concurrirán juntos en las elecciones europeas. Compromís deberá decidir si Sumar les lleva a buen puerto y es que la coalición sería su única bala para obtener representación en el parlamento europeo.

En este contexto, Joan Baldoví hace la vista gorda a sus desencuentros tras haber exigido a Sumar que les conceda un puesto entre los cuatro primeros de la lista. Preguntado por esta cuestión, Baldoví ha afirmado que la información "es falsa" y defiende que "las ministras no apoyaron la ampliación. La posición de Sumar ha sido clara". "Han defendido la posición contraria dentro y fuera del Gobierno, me remito, han sido rotundos y no deja dudas", ha añadido sin aclarar si votaron a favor o en contra porque "las deliberaciones son secretas", ha justificado.