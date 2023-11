La inseguridad en Orriols generada por los okupas tiene en vilo al barrio

La alcaldesa, María José Catalá, ha pedido a las asociaciones vecinales "paciencia" para poder actuar y les ha recordado que, con su mandato, ya se han llevado a cabo actuaciones.

María José Catalá, alcaldesa de Valencia, y Juamna Badenas, segundo teniente de alcalde y concejal de Parques y Jardines, han mantenido una reunión con las asociaciones de vecinos del barrio de Orriols para tratar diversos temas que afectan al barrio y, en especial, la inseguridad ciudadana, que preocupa, y mucho, a raíz del incremento de la ocupación. Catalá les ha pedido "paciencia" y un "margen de tiempo" para poder ver el resultado de las acciones que, desde el consistorio, se vienen llevando a cabo desde hace unos meses.

Al mismo tiempo, la primera edil de Valencia, les ha comunicado que el centro de servicios sociales Salvador Allende de Valencia, que actualmente atiende a los barrios de Orriols, Torrefiel, Poble Nou y a Massarrojos, será de atención exclusiva para los vecinos de Orriols. "Este problema no es de ayer, viene de mucho años y el anterior equipo de gobierno actuó tarde. Nosotros nos hemos puesto desde el primer momento, pero no es algo que se pueda resolver rápido. Vamos a dedicar mucho tiempo y esfuerzo, pero estamos comprometidos", ha declarado Catalá.

Tras prometer, en una reunión interdepartamental con entidades del barrio y varios concejales del equipo de gobierno, que trabajarán para que "el barrio pueda recuperar su normalidad", Catalá ha destacado que ya se han realizado actuaciones para evitar la ocupación ilegal, que están coordinados con los cuerpos de seguridad del Estado para mejorar la convivencia y que trabajan en proyectos urbanísticos y sociales".

Desde junio, ha explicado, el Ayuntamiento ha actuado en 60 edificios, especialmente en uno del la avenida Constitución para desconectar 139 conexiones ilegales de electricidad en el marco del programa para detectar ocupaciones ilegales.

Por su parte, el segundo teniente de alcaldía y concejal de Parques y Jardines, Juanma Badenas, se ha comprometido a visitar a los vecinos de Orriols en los próximos días y atender sus necesidades de poda y limpieza de jardines.

También ha propuesto trabajar junto a la concejalía de Agricultura para desarrollar los huertos urbanos en barrios como Orriols y se ha comprometido a "escuchar" las peticiones de los vecinos de Benimaclet al respecto.

Miedo a que Orrios acabe en la "marginalidad"

Como portavoz de la plataforma Orriols en Lucha, Mª Carmen Tarín ha celebrado que "por fin" se celebre esta reunión y ha compartido sus "buenas impresiones" sobre los compromisos del Ayuntamiento de impulsar programas especiales para el barrio.

"La prioridad es la seguridad y la convivencia", ha recalcado, y ha recordado que "el problema es muy complejo" que no es cuestión de semanas o meses. Pero si no se actúa, ha advertido, Orriols se convertirá en "marginal" porque los vecinos tienen "sensación de hastío" y "no pueden hacer una vida normal"

La representante vecinal ha explicado que "el barrio tiene dos caras" entre el día y la noche, cuando "sale la gente que se dedica a la delincuencia", y ha hecho hincapié en que "el problema viene de los pisos ocupados".

Además, ha valorado positivamente el centro de servicios sociales exclusivo para Orriols y el compromiso de Badenas de visitar los huertos urbanos del barrio como responsable de Parques y Jardines.

Por su parte, la Asociación de Vecinos Els Orriols-Rascanya ha presentado en la mesa interdepartamental un escrito con sus reivindicaciones para el barrio, como un centro de salud con más servicios, más limpieza y presencia policial, inversiones para integrar a los nuevos vecinos, aparcamientos subterráneos para residentes, viviendas asequibles, una biblioteca municipal, reconvertir las alquerías en un centro cívico cultural, ampliar el IES Orriols, un polideportivo, alternativas de ocio para jóvenes o fomentar la cultura de la huerta.