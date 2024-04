El ministro de Cultura muestra su incultura con los valencianos y su Estatuto

Ernest Urtasun, cuota de Sumar, utiliza la denominación catalanista de ‘país valencià’ pese a su cargo institucional y la denominación en el Estatuto, y habla de ‘Govern’ y no ‘Consell’

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, parece que no conoce la cultura valenciana, o al menos el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, norma que debe respetar por cargo institucional. Si no, no se entiende su empecinamiento en denominar al territorio valenciano como ‘país valencià’ en lugar de Comunitat Valenciana.

Así se expresaba Ernest Urtasun, también portavoz de Sumar, en una rueda de prensa del partido de Yolanda Díaz donde valoraba el archivo de la causa contra Mónica Oltra por presuntamente encubrir los abusos de su ex marido a una menor. “Mónica Oltra ha sido víctima de una campaña de lawfare indecente que pretendía tumbar un gobierno democrático y progresista en el País Valencià”, indicaba el ministro de Cultura.

Ernest Urtasun, como ministro, debería saber que que el nombre legal y oficial es Comunitat Valenciana frente al término ‘país valencià’ -uno de los países de los paisos catalans en el imaginario independentista catalán- que usa habitualmente el catalanismo y parte de la izquierda en tierras valencianas. Pero Urtasun, por mucho que le guste ese término, debe respetar el Estatuto.

Es más, Ernest Urtasun ni siquiera sabe cómo se llama el gobierno de la Generalitat Valenciana y se refiere al mismo como “el Govern”, el nombre con el que se conoce al gobierno de Cataluña, frente a “el Consell” que es como se denomina el ejecutivo de la Comunitat Valenciana.

El ministro de Cultura aprovechó para incidir en la teoría de “la campaña de lawfare indecente" contra Mónica Oltra que según él hizo caer al anterior gobierno valenciana del Botànic. Además, Ernest Urtasun ha destacado que la ex líder de Compromís “es un activo político muy importante” sin atreverse a confirmar su vuelta en ningún cargo o en las europeas. Y ha pedido al PP “que pida perdón” tras archivarse la causa… De los más de 200 archivos de dirigentes del PP por denuncias de la izquierda no se ha acordado de pedir perdón.