El fichaje trans del PSOE sale rana: Daniela Requena defiende la gestación

La activista Daniela Requena, que ocupa el cargo de secretaria de Diversidad en el PSOE de Valencia, defiende “la gestación subrogada con normas” y confiesa que “hará uso de esta práctica”

El debate de la gestación subrogada o los llamados vientres de alquiler, que ha acaparado la actualidad política tras la maternidad de Ana Obregón de una niña por esta técnica a los 68 años, amenaza con romper las costuras del PSOE y generar división interna, como ya lo hicieron otros asuntos como la ley trans.

Pese a que desde el partido de Pedro Sánchez se ha vendido una oposición cerrada a regular la gestación subrogada en España -incluso el presidente de Asturias lo comparó con El cuento de la criada- empiezan a surgir voces discrepantes en el PSOE como la de precisamente uno de sus fichajes estrella procedente del activismo LGTBI y trans, la influencer Daniela Requena.

Daniela Requena, que ha participado en varios programas de televisión, fue fichada por el PSOE como su gran apuesta trans bajo el cargo de secretaria de Diversidad del PSPV-PSOE en Valencia. Pero la activista se ha mostrado a favor de los vientres de alquiler rompiendo el discurso de su partido, incluso confiesa que se plantearía en un futuro recurrir a uno de ellos.

Según Daniel Requena en declaraciones al diario Levante-EMV, “el PSOE está en contra pero evidentemente dentro del partido somos muchísimas personas y hay distintas corrientes de opinión”.

La activista del PSOE defiende que cada uno “sea libre para hacer lo que quiera” y que “estoy a favor de una gestación subrogada con normas, como que la mujer tenga unos ingresos mínimos para que no lo haga por necesidad económica, y que se haga con un límite de dinero”.

“Si en unos años económicamente me lo puedo permitir, sí haré uso del esperma que congelé antes de la transición a mujer para tener un hijo”, concluye Daniela Requena. La activista no es el único caso discrepante. El fichaje estrella de la presidenta de Baleares, Francina Armengol, dimitió de su puesto en las listas de las próximas elecciones ya que es padre por gestación subrogada y no compartía las duras críticas del PSOE.