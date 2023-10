Esta es la situación actual de Valencia como sede mundialista en 2030

La Real Federación Española de Fútbol no determina que la sede de Valencia sea con el actual Mestalla o con el nuevo

Es impensable que en la confección de las 15 sedes españolas para el Mundial de Fútbol de 2030, Valencia no se encuentre como una sede consolidada, no solo por el ambiente futbolístico si no por la capacidad de la ciudad para acoger un evento multitudinario en el que recibiría a decenas de miles de personas.

El pasado 18 de octubre tuvo lugar una reunión en Lisboa del comité organizador del Mundial 2030, en la que participaron los responsables de las federaciones de fútbol de España, Portugal y Marruecos. Los equipos de trabajo son equitativos, pues son tres los representantes de cada delegación. Una miembro de la delegación española y responsable de la RFEF para la confección de 'nuestro' mundial es María Tato, quien el mismo día pasó por los micrófonos de la Cadena Cope, en el programa El Partidazo de Cope y fue preguntada por la situación de Valencia como sede mundialista en 2030.

El Valencia presentaría su candidatura en el papel, con vistas de construir un nuevo estadio

María Tato dejó claro que Valencia es una de las 15 propuestas de la federación española que se ha postulado para ser sede, no obstante explica que la viabilidad del estadio depende de su capacidad económica del proyecto: "A día de hoy, el club ha manifestado que tiene las condiciones económicas disponibles".

Nuestra circunstancia no es determinar si la candidatura de Valencia es con el viejo estadio o con el nuevo, aquí se trata de cumplir los requisitos de FIFA

Fue preguntada, además, por si es obligatorio la creación del nuevo estadio para que sea sede mundialista: "Las condiciones que determina FIFA son 14 estadios, mínimo 7 construidos ya. Hay estadios que ya están construidos. Nuestra circunstancia no es determinar si la candidatura de Valencia es con el viejo o el nuevo, aquí se trata de cumplir los requisitos de FIFA". Tal y como se expresó Tato, la RFEF desea que Valencia participe de forma activa en el llamado 'Mundial de la sostenibilidad'