Yolanda Díaz ‘incendia’ las Fallas: crispa la plantà con inspecciones de trabajo

Cabreo entre los artistas que ven interrumpido su cometido por la visita inesperada de los enviados del ministerio. “Es una persecución, van a impedir que nos echen una mano”, señalan

Las Fallas de Valencia de 2024 ya están saliendo a las calles y ha comenzado el montaje de los monumentos que deben estar concluidos la noche del 15 de marzo, día de la plantà de las Fallas. Pero los artistas falleros y las comisiones falleras han recibido una visita inesperada que les ha hecho parar la plantà y ha generado un profundo malestar: la del ministerio de Trabajo que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

En concreto, una brigada de inspectores del ministerio de Trabajo ha hecho visitas a la plantà de fallas de Especial y de Primera A -las que tienen más gente trabajando.- para reclamarles documentación laboral como contratos de los presentes o medidas de seguridad, tanto a los artistas como a otros operarios como los de la grúa. Esto ha obligado a detener el trabajo de la plantà unas horas, que en muchas fallas es a contrarreloj, y ha generado una gran inquietud.

“Los artistas falleros somos una profesión en crisis, cada vez es menos rentable el oficio para que encima nos saboteen el trabajo”, se quejaba un artista de una de las fallas inspeccionadas. “Entendemos que se tenga que comprobar si se cumple la legislación laboral, pero hacerlo en plena plantà parece que quieran sabotearnos. Esas inspecciones se hacen antes y ya vinieron a los talleres”, indica otro profesional de las Fallas.

Un artista fallero además señalaba la poca sensibilidad del ministerio de Yolanda Díaz, que puede causar hasta perjuicios económicos: “la grúa para el montaje de la falla se alquila por horas y si tenemos que parar unas horas para dar todos los papeles, es dinero que perdemos”, indica otro artista fallero.

Ante las informaciones de las inspecciones de trabajo, ha cundido el temor en muchas comisiones falleras y artistas que estos días afrontan la plantà. “Es muy habitual que otros colegas artistas, amigos y falleros que no son trabajadores del taller vengan a colaborar en la plantà, desde pintar desperfectos a poner sacos de arena. Los artistas necesitamos cualquier ayuda desinteresada, y si el echar una mano va a suponer una multa de Trabajo, muchos se lo van a pensar”, denuncian.

Es más, algunas fallas como Convento Jerusalén ya han anunciado medidas ante las inspecciones del departamento de Yolanda Díaz: “en el ruedo de la falla no puede haber personas que no estén trabajando y con las medidas necesarias adecuadas para riesgos laborales en cuanto a indumentaria y manejo de la maquinaria. Por ello no se va a permitir que haya falleros dentro del ruedo”, señala la comisión de Especial.