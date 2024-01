La apisonadora del sanchismo pudo con el PSPV, que pasa a ser sucursal de Moncloa

Ni 24 horas duraron ‘vivos’ los candidatos Bielsa y Soler. Ferraz logra su ansiado congreso tranquilo a la búlgara donde se proclame a Diana Morant líder a jornada partida

El PSOE es el Partido Sanchista Obrero Español. No, no es algo peyorativo. Es una constatación. Y para prueba máxima como ha acabado el PSPV-PSOE. Nada se escapa al control de Pedro Sánchez y sus intereses por mucho que de vez en cuando Emiliano García-Page suelte puyas, y el socialismo valenciano no iba a ser la excepción. Ni 24 horas han durado los candidatos a suceder a Ximo Puig. Ferraz logra su deseo en tiempo récord: congreso a la búlgara con un único candidato, la ministra Diana Morant, sin ruidos ni sobresaltos.

El sanchismo, fiel a su estilo, ha fulminado al discrepante -o más bien lo ha comprado, que es lo que suele hacer-, y los candidatos Alejandro Soler, Carlos Fernández Bielsa e incluso la propia Diana Morant, que tanto se les llenaba la boca con dar la voz a la militancia para que decidan al líder, han agachado la cabeza y han sucumbido a la maquinaria del sanchismo.

Pedro Sánchez y su delegado para el asunto, Santos Cerdán, pueden apuntarse un gran mérito: doblegar al rebelde PSPV-PSOE, un partido con una larga tradición de guerras internas y de congresos con múltiples candidatos. Soler y Bielsa no han aguantado la presión y han preferido unirse al líder que ser un Page, aunque eso suponga entregar con ello la autonomía del PSPV, que con Diana Morant pasa a ser una sucursal de los intereses de Moncloa.

Seguimos sin saber por cierto que le habrá ofrecido Santos Cerdán a los caídos Soler y Bielsa a cambio de su retirada, cómo los han comprado. Lo que sí sabemos es que el PSPV-PSOE tendrá una lideresa a jornada partida: entre semana ministra de Ciencia y los fines de semana oposición a Carlos Mazón. Veremos cómo funciona.