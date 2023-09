"Club de petanca": un dirigente del PSPV desprecia a Felipe González y Guerra

El ex diputado y ex director general con Ximo Puig, David Calvo, vuelve a la carga despreciando a los históricos del PSOE como "teloneros del PP" y le señalan su “falta de respeto”

El acto del ex presidente del Gobierno, Felipe González, y el ex vicepresidente Alfonso Guerra -la pareja más poderosa que ha tenido el PSOE, como les presentaron- en el Ateneo de Madrid mostrando su discrepancia con una posible amnistía a los independentistas, no ha sentado muy bien en círculos del sanchismo, y alguno como el ex diputado David Calvo ha aprovechado para atizar a sus líderes históricos.

“Club de Petanca Socialistas de Bien”, definía irónicamente el ex diputado del PSPV-PSOE y ex director general de Innovación Ecológica en el gobierno de Ximo Puig, David Calvo, añadiendo que Felipe González y Alfonso Guerra “actúan esta tarde en Madrid como teloneros del PP y calientan motores para el acto organizado el próximo domingo por Aznar”.

David Calvo, que desde que se ha quedado sin sueldo público está muy locuaz en redes sociales, recibía el reproche de algunos de sus seguidores por su “falta de respeto” a los dos referentes históricos del socialismo. “No sabía que había socialistas de primera y de segunda” o “si así os referís a vuestros referentes históricos nos indica al nivel autodestructivo en el que estáis algunos”, le responden al dirigente del PSPV.

“Si tratáis así, con esa falta de respeto, a los fundadores modernos de vuestro partido, a la gente que gobernó en momentos muy complicados, a los que han trabajado para tener la libertad que tenemos ahora, y todo por no ser borregos de Pedro Sánchez, dice mucho de lo que sois, indicaba a David Calvo uno de sus seguidores.