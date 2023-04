El "timo" del bono del alquiler joven: Puig y Podemos dejan al 80% sin ayuda

La Generalitat, tras nueve meses, sólo da 3.910 ayudas a jóvenes “por falta de crédito” de las 20.000 solicitadas en 2022, y les manda un mensaje de “vuelva usted en 2023”

Muchos jóvenes que solicitaron las ayudas al alquiler de 2022 se han encontrado con una desagradable sorpresa de la Generalitat Valenciana tras nueve esperando a que les den una respuesta: “su solicitud ha sido desestimada por agotamiento del crédito”. Es decir, pese a que cumplas todos los requisitos para ser beneficiario de la ayuda al alquiler, no te la van a dar porque la Conselleria de Vivienda no ha puesto suficiente presupuesto.

En concreto, de unas 20.000 solicitudes que se presentaron en el plazo que se abrió ente julio y octubre, la Conselleria de Vivienda que dirige el vicepresidente Héctor Illueca, de Podemos, sólo ha concedido 3.910 ayudas, lo que supone que 13.000 jóvenes se quedan sin los 250 euros para ayudarles a pagar el alquiler, una cifra del 80% de los solicitantes.

El motivo, como hemos señalado, es que la Generalitat sólo presupuestó 22 millones para la convocatoria de 2022, y pese a conocer la elevada cifra de solicitantes de las ayudas, no amplió el presupuesto de la convocatoria y prefirió destinar el dinero para la nueva convocatoria de 2023, dejando al 80% de los jóvenes que solicitaron en 2022 sin ayuda.

La indignación entre los jóvenes tras recibir el mensaje de la Generalitat de que les desestiman la ayuda por falta de crédito es patente, sobre todo en un momento en el que desde el PSOE y Podemos se está poniendo el foco en las políticas de vivienda -con las promesas de Pedro Sánchez de las 50.000 viviendas de la SAREB o la Ley de Vivienda- y denunciando el elevado precio de los alquileres en ciudades como Valencia.

“Pero a la hora de la verdad, todo es humo. El bono del alquiler joven que el PSOE y Podemos venden como su gran apuesta en vivienda joven es una farsa, un timo. Es inaudito que cumpliendo los requisitos te dejen sin la ayuda por la falta de crédito en lugar de poner más presupuesto. Luego para comprarse palacetes sí tienen dinero”, comenta uno de los jóvenes afectados a ESdiarioCV que ha recibido el mensaje de la Generalitat.

“He estado seis meses para recibir una respuesta, y ahora me dicen que no me dan la ayuda por falta de dinero, y para recochineo te dicen que vuelvas en 2023 a pedirla cuando ya no puedo por tema de edad. Si un joven estuviera muy apurado por el alquiler le fastidian vivo. Tras esta experiencia, muchos van a ahorrarse pedirla otra vez porque es una tomadura de pelo, tanto papeleo para nada”, indica otro de los afectados a ESdiarioCV.

Mensaje que están recibiendo los solicitantes de las ayudas al alquiler joven: