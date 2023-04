La estrategia de Ximo Puig: sólo irá a dos debates y veta el resto

El presidente de la Generalitat sólo tiene previsto ir a los debates de À Punt y de la SER. Levante-EMV (Prensa Ibérica) cancela su debate por la negativa del socialista a acudir

Sólo veremos dos debates entre los principales candidatos a presidir la Generalitat Valenciana antes de la cita con las urnas del próximo 28 de mayo. Y la causa de esto tiene nombre y apellidos: Ximo Puig. La estrategia del PSPV-PSOE pasa por evitar al máximo los debates y desde Presidencia sólo barajan acudir a dos en concreto: el que organiza À Punt y el de la cadena SER.

El resto de debates previstos, por tanto, o no se celebrarán o tendrán que hacerse sin Ximo Puig. La primera víctima de esta política del PSPV-PSOE es el debate organizado por Prensa Ibérica, que tenía previsto celebrarse el 22 de mayo. El grupo de información que engloba a los diarios Levante-EMV, Información de Alicante, Mediterráneo y Superdeporte, ha admitido que cancela el debate por la negativa de Ximo Puig a participar.

Se da la circunstancia de que Ximo Puig es accionista de Prensa Ibérica -a través de su participación en el diario Mediterráneo- y que su jefe de prensa y secretario autonómico de Comunicación, Pere Rostoll, procede de Información. Pero ni aún así Ximo Puig ha aceptado.

Desde Levante-EMV han señalado que hacer el debate sin Puig -una opción, ya que muchas veces candidatos se niegan a participar y se deja la silla vacía o acude otro miembro de la candidatura- “ofrecería una perspectiva adulterada si eran privados de la opinión de uno de los principales candidatos en estas elecciones”.

Esto pone por tanto en peligro otros debates previstos, como el que prepara TVE o el de Las Provincias con la cadena COPE. La estrategia del equipo de Puig es no exponer al presidente ante sus rivales para no desgastarle en exceso en unos debates donde puede recibir muchas críticas, aunque eso supongo privar a los ciudadanos de más debates salvo los que indique Puig.