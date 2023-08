TVE monta un reportaje para llamar catalán al valenciano y arde más la polémica

La polémica del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso o en la Unión Europea, después de que la nueva presidenta, la socialista Francina Armengol, o el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sólo citaran al catalán excluyendo al valenciano -lengua reconocida en el Estatuto de Autonomía- sigue dando de qué hablar, y RTVE ha echado más leña al fuego con un reportaje en favor de las tesis del PSOE que ha provocado la protesta de los colectivos valencianistas.

En concreto, tras la declaración institucional de la Generalitat Valenciana que dirige Carlos Mazón pidiendo respeto “a la lengua y señas de identidad de la Comunitat Valenciana” para que se incluya el valenciano entre las lenguas cooficiales como indica el Estatuto, la televisión pública RTVE -que controla el gobierno de Pedro Sánchez- emitió un reportaje contestando que “catalán y valenciano con el mismo idioma” para refrendar las tesis del PSOE.

RTVE echa mano de fuentes de entidades catalanistas como Plataforma per la Llengua -famosa por perseguir docentes o comercios que no rotulan en catalán- que llega a calificar en la televisión pública de “terraplanistas” a quienes defienden la singularidad del valenciano. RTVE en todo momento mete a catalán y valenciano en la unidad lingüística y defiende a Francina Armengol o a Pedro Sánchez cuando sólo hablan de “catalán”, así como su iniciativa del uso de lenguas cooficiales.

Esta noticia en RTVE con las tesis catalanistas ha provocado la reacción de los colectivos valencianistas, que califican de “vergüenza” la falta de imparcialidad de la televisión pública en este asunto e incluso piden que “rueden cabezas” por “difundir el mensaje del nacionalismo catalán”.

És simplement vergonyós. Indignant. Poques voltes @RTVEValencia haurà caigut tan baix en falta d'imparcialitat a l'hora de tractar una notícia molt sensible per als valencians.



No en els meus imposts, per favor. https://t.co/JSoWUNCdwx