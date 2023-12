La bronca PSPV-Vox sigue en el Ayuntamiento y podría acabar en los tribunales

Tras el minuto de silencio por el nuevo caso de violencia de género en Sagunt la portavoz del PSPV ha vuelto a cargar contra Juanma Badenas y este ha insinuado que iniciara acciones legales.

El minuto de silencio del Ayuntamiento de Valencia, al que han asistido la mayoría de concejales, el exalcalde, Joan Ribó, no ha hecho acto de presencia, y todas las formaciones políticas que conforman el consistorio, ha acabado con un fuerte cruce de declaraciones entre Sandra Gómez, portavoz del PSPV-PSOE, y Juanma Badenas, portavoz de Vox, en el que, este último, incluso, ha amenazado con emprender acciones legales: "Estamos analizando si denunciar por un delito contra derecho al honor o injurias y calumnias. No vamos a aceptar que, en ningún pleno, reunión o comisión se atente contra la imagen de nuestro grupo y concejales", sentenciaba Badenas.

La portavoz socialista y exalcaldesa de Valencia, ha afirmado que "siente vergüenza" porque, a día de hoy, las instituciones valencianas "incluyan la censura de la violencia machista", una violencia que, según esta, forma parte de nuestra sociedad. Tras esto, Gómez ha vuelto a hacer referencia a las declaraciones del portavoz de Vox en un programa de televisión donde este negaba que España, y la sociedad española, no era machista.



"Me sorprende que la señora Catalá no se haya desmarcado de su compañero de Gobierno. ¿Merece la pena que para mantener su gobierno, la señora Catalá nos haga tragar con gente, como el señor Badenas, que niega la violencia Machista? Estoy convencida de que la inmensa mayoría de la ciudad de Valencia, y su sociedad, está incómoda con el señor Badenas en el gobierno, pero me sorprende, especialmente, que la señora Cátala esté tan cómoda con él en el Ayuntamiento", sentenciaba la socialista.



Ante estas declaraciones, Badenas ha respondido de manera contundente amenazando con llevar cualquier ataque hacia su partido a los tribunales: "he hablado con mis colegas catedráticos y estamos analizando la posibilidad de iniciar acciones legales para denunciar varios delitos, el de derecho al honor y el de injurias y calumnias. No vamos a permitir que se falte al honor y la imagen de los concejales y concejalas de Vox, ni a los miles de cientos de personas que nos han votado".

"No vamos a parar de visibilizar la lucha contra la violencia machista"

Por su parte, la alcaldesa, María José Catalá, ha condenado este asesinato y ha asegurado que, por parte del Ayuntamiento, seguirán condenado y denunciando esta "lacra", al mismo tiempo que visibilizarán la lucha contra la violencia machista con tal de enseñarle a las nuevas generaciones "cuál es la sociedad que no queremos". "La clase política tiene que hacer todo lo posible por trabajar, concienciar y promover cualquier tipo de iniciativa, o acción social, que vaya destinada a parar esto", ha sentenciado la popular.

La portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, ha calificado la violencia machista de "terrorismo de Estado", al mismo tiempo que ha condenando que, en estos momentos, se esté "blanqueado" a fuerzas políticas que "justifican" lo que está pasando. "Estamos, una vez más, delante de una puerta del Ayuntamiento que el Partido Popular decide blanquear para que sus socios puedan escenificar todo su machismo y xenofobia, un problema social que tiene ellos. Nosotros siempre vamos a estar frente a las pancartas que luchen contra la violencia machista con tal de acabar con esta lacra", ha concluido Robles.