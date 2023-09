Guerra en Compromís por el senador: denuncian a Morera y le tachan de “vago”

El ex senador Carles Mulet señala que su sucesor tiene cero actividad en la Cámara Alta y que llevará los tribunales la elección del senador: “en petit comité reconocen la marranada”

En Compromís sigue la guerra por la elección del senador por designación autonómica, el único senador que tienen, y tras perder los gobiernos, el cargo está más cotizado. El ex senador Carles Mulet, que ha sido apartado tras una imposición de Més (el antiguo Bloc) para colocar a Enric Morera, está dispuesto a dar la batalla y hasta anuncia que plantea llevará a los tribunales a Compromís por la elección del senador.

Ahí no queda la cosa, Carles Mulet llama directamente vago a Enric Morera y despotrica en un blog sobre Compromís y el nuevo senador. “Compromís ha perdido la actividad en el Senado, totalmente, y han forzado imponer a una persona que no ha pasado ningún proceso de primarias”, indica Mulet, reprochando a sus compañeros que “una persona que quienes ahora lo han impuesto, habían maltratado reiteradamente por todos los medios posibles”.

Para Carles Mulet, es “traumático” dejar de ser senador porque “ha sido por una ruptura de acuerdos internos de funcionamiento de la coalición y por imposición de una mayoría numérica, algo inaudito, que rompe toda la confianza, lealtad, y sentido común. Y, además, ¿para qué?”.

“Algunos en petit comité han reconocido que es una gran marranada, otros no pueden mantener la vista”, deja claro Carles Mulet sobre el episodio del senador, y destaca la solidaridad con él: “han sido una gran mayoría de cargos y militantes quienes han trasladado la indignación por todo lo ocurrido, la mayoría no entran en si el acuerdo debía cumplirse o no, sino de la propia irracionalidad de poner a dedo a una persona y echar a otra que estaba siendo útil”.