Carlos Mazón se planta: “no voy a dejar de luchar contra la violencia machista”

El debate que ha suscitado las declaraciones de José María Llanos, diputado de Vox en la Comunitat Valenciana y número 2 en las listas de la formación, señalando que “la violencia machista y la violencia de género no existe” al ser preguntado por la “violencia intrafamiliar” que recoge el documento del gobierno del PP con Vox, ha irritado mucho en el PP y ha provocado la respuesta del propio Carlos Mazón, que ha subrayado que “la violencia de género y la violencia machista existe y no voy a dejar de luchar contra esta gran lacra social”.

Carlos Mazón se ha unido así a las propias declaraciones de Alberto Núñez Feijóo y al hartazgo que hay en el PP con Vox por azuzar un debate que sólo da argumentos a la izquierda a un mes de las elecciones generales del 23 de julio. El futuro presidente ha señalado que “la violencia de género es la cara más dura de la desigualdad que siguen padeciendo las mujeres. Es una cuestión de Estado en la que debemos de estar implicadas todas las administraciones”.

El futuro presidente de la Generalitat ha dejado claro que “no solamente no voy a permitir dar ni un paso atrás, sino que además vamos a reforzar todas las medidas de protección de la mujer en cualquier forma de violencia”.

Desde Vox, por su parte, han reculado y José María Llanos, autor de la polémica frase, ha matizado que "me gustaría rectificar y condenar todo tipo de violencia contra la mujer, incluida la machista, lo que niego es la existencia de la violencia de género" pues para Vox "las personas no tienen género, tienen sexo" y "las víctimas son víctimas y los delincuentes son delincuentes, sean hombres, mujeres, dependientes, ancianos o niños".

