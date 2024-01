La misteriosa epidemia de gripe en Vox para plantar la Capital Verde de Valencia

Ni el teniente alcalde Juanma Badenas ni los otros tres concejales asisten a la apertura de la Capital Verde “por agenda o gripe”… Pese a no tener nada hasta las 13:00 h y estar dos sanos

Valencia inicia los actos del año de Capital Verde Europea en 2024 con una ceremonia inaugural en el Palau de la Música y unas jornadas que se alargarán a lo largo de dos días, pero en el acto de apertura ha habido una notable ausencia: la de los cuatro concejales de Vox que además forman parte del gobierno municipal de María José Catalá.

De esta forma, al inicio del acto de apertura, todos los concejales de PP, PSOE y Compromís han posado juntos ante el mural hecho en el Palau de la Música para conmemorar la Capital Verde Europea, pero no había nadie de Vox, ni el teniente alcalde Juanma Badenas -que además es responsable de Parques y Jardines- ni los otros tres ediles de la formación, hecho que no ha pasado desapercibido entre los asistentes, levantando rumores de si era un boicot premeditado.

Fuentes de Vox han justificado las ausencias en que dos de sus concejales, Mónica Gil y Cecilia Herrero, están en casa con gripe. ¿Y los otros dos ediles? Según Vox, Pepe Gosálbez, concejal de Albufera, acudirá por la tarde a las jornadas de la Capital Verde Europea -por la mañana desconocemos por qué no ha ido si no tiene actos- y el teniente alcalde, Juanma Badenas, “tiene agenda” según su gabinete de comunicación… Pero la agenda de Badenas no es hasta las 13:00 horas, cuando mantiene un encuentro con el vicepresidente Vicente Barrera ¿Por qué entonces no ha acudido a las 10:00 horas a la inauguración de la Capital Verde Europea? Habrá que llamar a Mulder y Scully para averiguar el misterio. Badenas posteriormente ha confirmado que irá a las jornadas de la Capital Verde a las 19:00 horas, pero no por qué no va a la inauguración de la mañana.