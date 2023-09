Alsina atiza sin piedad a Sánchez por la amnistía con aviso incluido a El País

El periodista estrella de Onda Cero pone las cosas claras al presidente del Gobierno en funciones después de leer las informaciones del fin de semana del periódico del Grupo PRISA.

Nueva lección de radio de Carlos Alsina. En su habitual monólogo en Más de Uno, el programa que dirige y presenta cada mañana en Onda Cero, el periodista madrileño no ha tenido ninguna piedad con Pedro Sánchez y su amnistía destinado a los independentistas y lo ha hecho apoyándose en una información el diario El País publicaba este pasado fin de semana.

"No lo llames engaño, llámalo colchón", ha comenzado Alsina. "Esta es la nueva aportación al diccionario político de metáforas políticas de 2023. Esto es lo leí ayer en el diario El País", añade el periodista de Onda Cero leyendo el titular de la información del periódico del Grupo PRISA. "Sánchez prepara el colchón político para la amnistía". Colchón porque, sigue diciendo la información, empieza a preparar a sus electores para su salto más arriesgado, que es el carpetazo judicial del Procés". "Carpetazo se entiende mejor que colchón, sí", asegura Alsina con ese tono de ironía que tanto le caracteriza.

Carlos Alsina aprovecha para recordar que "a Puigdemont no se le puede indultar porque aún no se le ha condenado, ni juzgado, y por el mismo motivo es un poco difícil amnistiarle porque aún no ha sido condenado".

Y, además, el director de Más de Uno hace un retrato de lo que está haciendo Pedro Sánchez basándose en esa información en la que asegura que el presidente en funciones ha empezado a preparar a sus electores. "A sus electores, no a todos los ciudadanos", resume Alsina.

Alsina critica a Sánchez por la amnistía

El periodista madrileño traduce el asunto asegurando que "es una manera de admitir dos cosas: una, que sus votantes tienen serias razones para sentirse estafados, porque hasta el 23 de julio la amnistía no era posible, no era deseable, y que el resto de los ciudadanos no están en la cabeza del presidente. Con que los suyos le compren la mercancía que ahora toca, le vale. Si el resto del país no entiende que una amnistía es un precio como cualquier otro por 7 votos en la investidura, pues es problema del resto del país".

Y Alsina extiende este mismo ejemplo al de los indultos ya concedidos a los independentistas catalanes. "También dicen las encuestas que el 60% de la población sigue en contra de los indultos y el Gobierno no se cansa de predicar lo bien que ha comprendido ya la sociedad lo beneficiosos que han sido los indultos", asegura, entre sonrisas pícaras, el presentador estrella de Onda Cero.