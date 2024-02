Cevisama celebra su 40 edición

Desde el lunes 26 de febrero hasta el viernes 1 de marzo, Feria Valencia volverá a acoger la gran cita del sector cerámico.

Cevisama 2024 ya está preparada para celebrar del 26 de febrero al 1 de marzo la edición de su 40 aniversario, en la que contará con más de 500 firmas expositoras, más de 850 empresas extranjeras VIP y más de 430 compradores nacionales invitados por el certamen.

Este año, la feria del sector cerámica tendrá "muchas" novedades: nuevos espacios, innovación, sostenibilidad y una gran celebración serán la clave de esta nueva edición a la que está previsto que asistan miles de profesionales de todo el mundo, según ha explicado Feria Valencia en un comunicado.

La directora del evento, Carmen Álvarez, ha asegurado que "Cevisama 2024 va a sorprender". "Hemos renovado el espacio con una nueva distribución que busca mejorar la experiencia del visitante y que cuida mucho la imagen del certamen. Además, hemos creado nuevos espacios como la Plaza Activa, que será el centro neurálgico de Cevisama o el espacio del distribuidor", ha destacado.

Según Álvarez, esta nueva disposición ofrecerá al visitante una experiencia más fluida y enriquecedora, facilitando el encuentro con las últimas tendencias y productos del sector.

Marcas y ponentes

Más de 500 firmas de cerámica, equipamiento de baño, tecnología, materiales sostenibles, construcción industrializada y piedra natural y unos 100 ponentes expertos en arquitectura, diseño y construcción esperan a los profesionales en una edición muy especial que contará con la presencia de las grandes marcas.

Peronda, Roca, Natucer, Baldocer, Keraben Grupo, Grupo STN, Aparici, Apavisa, Decocer, Vives, Arcana, Poalgi, Ramón Soler, Raimondi, Arttros, Fila, Irsap o Cevica son solo algunas de las de empresas que estarán en Cevisama 2024.

Campaña de compradores extranjeros

La campaña de compradores de Cevisama en su 40 aniversario ya ha superado a la de 2023. Asistirán más de 850 empresas extranjeras VIP y más de 430 compradores nacionales invitados por el certamen, elegidos cuidadosamente por su perfil por las marcas expositoras, que han propuesto a sus mejores clientes.

A ellos se les sumarán los miles de visitantes que cada año vienen a Cevisama buscando las tendencias, el diseño, la sostenibilidad y toda la innovación.

Empresas de USA como Merola Tile Distribution, Coastal Tile, Emser Tile, Nemo Tile, Cancos Tile, Julian Tile, así como los principales distribuidores franceses, como Point P. Saint Gobain o Groupe Ayor y Union Materiaux. Cevisama contará con la asistencia de empresas alemanas asociadas a BDB (Bundesverband Dutscher Baustoff-fachhandel) asociación de mayoristas, así como de la Federación Belga de Materiales de Construcción (Adimat Bv y sus empresas asociadas)

De Reino Unido asistirá la asociación de materiales de construcción y otras empresas británicas como Tile Giant, Fired Earth Ltd, Porcelain Superstore, Nmbs, Tile Mountain, Btc Distribution Ltd o Al-murad Tiles y las canadienses Olimpia Tile, TILELINK, ACACIA TILE INC o Quality Tile Import LTD, entre otras. Cabe destacar, además, una misión especial realizada en colaboración con ASEBEC de empresas productoras de Kazakhstan y Uzbekistan.

"IVACE Internacional y Feria Valencia hemos puesto en marcha una ambiciosa campaña de compradores. Hemos seleccionado a más de 3.500 empresas nacionales e internacionales. Una iniciativa que representa un fuerte impulso para fortalecer la presencia nacional e internacional de la feria, con una inversión, de nuevo, cercana a un millón de euros", ha indicado Álvarez.

Nuevos espacios

Una de las grandes novedades de esta edición será el espacio Plaza Activa, diseñado para ser el epicentro de las actividades y eventos más destacados de la feria. Será el lugar en el que se celebrarán los Alfa de Oro, el Foro de Interioristas y la Gala del 40 aniversario, pero también el espacio que acogerá el prestigioso Foro de Arquitectura.

Este es uno de los actos más esperados de cada edición y reúne a arquitectos, interioristas, decoradores y demás agentes prescriptores. Este año se amplía cartel y participarán cinco arquitectos de renombre: Fuensanta Nieto, Max Arrocet, Matthias Sauerbruch, Néstor Montenegro y José María Sánchez.

Proalso contará con un espacio didáctico en el que los mejores profesionales realizarán demostraciones en vivo sobre cómo aplicar diferentes productos.

Además, se ha creado una experiencia inmersiva dentro de una tienda con la que poder valorar y entender mejor las nuevas necesidades según los hábitos de consumo actuales.

La tercera novedad es el showcooking que unirá cerámica y gastronomía y en la que de lunes a jueves un chef de renombre preparará cocina de vanguardia para los visitantes en una demostración en directo.