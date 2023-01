Sánchez intentó enchufar a Máximo Huerta en el Cervantes tras cesar de ministro

El periodista revela que el presidente del Gobierno le ofreció un cargo “que ni debía ofrecerlo ni yo aceptarlo tras el revuelo causado” después de su paso exprés por el Gobierno

El periodista y escritor valenciano, Máximo Huerta, tiene en su haber el título de ministro más breve de la historia de España tras durar al frente del ministerio de Cultura tan sólo una semana, después de verse forzado a dimitir tras hacerse público que defraudó a Hacienda.

El que fuera fichaje estrella de Pedro Sánchez tras la moción de censura a Rajoy se vio envuelto en una polémica que le llevó a apartarse por completo del mundo político e irse del Gobierno para no perjudicar al recién nombrado presidente. Sin embargo, Máximo Huerta hace ahora una confesión, y es que Pedro Sánchez intento recolocarle en el Gobierno tras su salida del ministerio de Cultura.

En concreto, Máximo Huerta revela que Pedro Sánchez le ofreció un cargo en el Instituto Cervantes dos meses después de su dimisión. Sin embargo, el periodista rechazó esta posibilidad con un recado al presidente: "me llamó para ofrecerme un cargo. Le dije que ni debía ofrecerlo ni yo aceptar después de todo el revuelo que había habido".

Para Máximo Huerta, "habría sido muy bonito aceptar la propuesta de Pedro Sánchez porque siempre fue un sueño estar en un Instituto Cervantes. Me habría encantado decir que sí, pero tenía tanto miedo a la prensa, tanto pánico al qué dirán las redes y diarios digitales que no acepté porque no podría haber soportado esa presión", ha desvelado.