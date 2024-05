Bielsa cree que la Diputación es "una máquina de dar subvenciones a dedo"

El portavoz del Grupo Socialista en la corporación provincial considera que el gobierno de PP-Ens Uneix va en contra de los propios consistorios de la provincia por su "inacción".

El portavoz del PSPV-PSOE en la Diputación de Valencia y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha cargado duramente contra el gobierno de la corporación provincial, formado por PP y Ens Uneix, debido a su inacción en estos 300 días al frente de la Diputación. El también vicesecretario de los socialistas valencianos considera que la institución provincial, lejos de proteger el municipalismo, está volviendo a una de sus peores etapas, la del expresident, Alfonso Rus, con "subvenciones dadas a dedo y clientelismos".





"Es difícil de recordar un inicio de legislatura tan pobre, y eso que hemos dejado de margen tres veces más de lo que suele ser habitual en política. Este gobierno no tiene ningún plan y la mayoría de acciones que se han llevado a cabo en estos meses fueron aprobadas por el anterior gobierno de la Diputación", afirma Bielsa.



El portavoz socialista ha hecho especial hincapié en la ausencia del Fondo de Cooperación, que tanta falta hace a los consistorios de la provincia de Valencia para llevar a cabo sus inversiones y que, a su parecer, es un dinero que no está llegando por el bloqueo de la Generalitat. "El president de la Generalitat, Carlos Mazón, está en contra del municipalismo, ya lo vimos durante su etapa en la Diputación de Alicante, donde fue en contra de esta iniciativa llevada a cabo por el Botànic, ahora lo bloquea y, cuando se decida a aprobarlo, los ayuntamientos no lo van a poder utilizar para invertir y generar crédito, algo que va a provocar grandes problemas económicos a los consistorios que presupuestaron este dinero", sentencia el socialista.



Por este motivo, el alcalde de Mislata ha pedido a la Diputación que prepare un plan de urgencia para adelantar el Fondo de Cooperación a los Ayuntamientos de la provincia para disponer de estos recursos de forma inminente: "Los ayuntamientos necesitan el Fondo de Cooperación y no tenemos que esperar a la inacción de Mazón. La Diputación puede aprobar un Fondo de Cooperación y cuando el Partido Popular decida sacar adelante su Fondo de Cooperación, la Diputación aportará lo que la ley marque".

"Discriminación" entre Ayuntamientos

Además de apuntar a la falta de dirección del gobierno provincial, Bielsa afirma que la Diputación ha repartido cerca de 7,4 millones de euros en ayudas directas a diferentes ayuntamientos y asociaciones afines, de los que cerca de 2,5 millones han ido a parar al Ayuntamiento de Ontinyent, localidad donde la vicepresidenta de la Diputación es la mano derecha del alcalde, Jorge Rodríguez, lider de Ens Uneix, para cuestiones que podrían atentar contra la concurrencia competitiva.





"Existe la concurrencia competitiva y todos los municipios deben tener las mismas oportunidades a aspirar a las mismas posibilidades de inversión. Otra cosa es que un ayuntamiento en concreto, especialmente los más pequeños, tenga dificultades para ejecutar una obra urgente que se tenga que hacer mediante un convenio singular. Pero rehabilitar plazas, calles o asfaltar una zona de un pueblo de la provincia de Valencia, todos los ayuntamientos deben de tener la oportunidad de optar a esas ayudas, independientemente de que haya un acuerdo motivo por el cual pasaron varios tipos de convenios singulares por la Junta de Gobierno de la Diputación", apunta Bielsa.

Ley de Concordia

Sobre la Ley de Concordia aprobada por el Gobierno de la Generalitat, el portavoz socialista ha anunciado que en el próximo pleno su grupo presentará una moción para que la Diputación presente enmiendas a la ley. Para ello, a lo largo de estos días, el PSPV tendrá conversaciones con Ens Uneix, partido responsable de la parte de la Memoria Histórica dentro del gobierno provincial y que ya ha mostrado su rechazo a esta ley, con el objetivo de que la votación de esta moción salga a su favor y esperará a ver cuál es la posición del Partido Popular: "sabemos que el PP y Ens Uneix no están cómodos con una ley que no representa a la mayoría de los valencianos y dignifica el franquismo".